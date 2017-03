L'horoscope du 10 mars 2017

publié le 10/03/2017 à 06:30

Poissons

3e décan, Mercure et le Soleil sont arrivées chez vous mais hélas leur dissonance avec Saturne ne va pas vous aider à vous investir dans votre travail, au contraire. Il semble que vos rapports avec votre boss (ou assimilé) se soient détériorés au point qu'il vous est difficile de partir au boulot tous les matins... Mais, autre interprétation possible, l'un de vos proches a des problèmes et vous faites tout pour l'aider, alors qu'il ou elle ne cherche peut-être pas d'aide.

Bélier

Né après le 12, vous serez d'une humeur de rêve parce que l'un de vos projets, ou un espoir que vous caressez, semble prendre bonne tournure. Et cela va continuer. Vous bénéficiez tout de même du soutien de Saturne, qui vous donne de la Force pour affronter l'instabilité Uranienne, la planète se trouvant pile en conjonction avec votre Soleil. L'espoir est là, mais vous ne faites pas toujours ce qu'il faut pour qu'il aboutisse à quelque chose. Par pur esprit de contradiction !

Taureau

On reparle de Mars, qui vient d'entrer dans votre signe. Si vous êtes né en avril, veillez à ne pas vous montrer trop cassant et donneur d'ordre avec vos proches. Toutefois vous pouvez aussi avoir à lutter, à vous défendre contre un agresseur, quelqu'un qui se montre " méchant " avec vous, ou à vous défoncer pour mener un travail difficile à bien. Avec Mars en conjonction, il faut souvent s'investir à fond dans ce qu'on fait, au détriment du reste. Mais un virus peut aussi vous attaquer.

Gémeaux

3e décan, le Soleil et Mercure entament une dissonance avec Saturne qui ne peut que créer du pessimisme, alors que vos chances semblent être belles malgré tout. Mais, s'il s'agit d'une proposition de travail par exemple, vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous faisiez la course en tête, mais vous avez probablement un adversaire très motivé pour obtenir le poste que vous visez. Et Saturne vous décourage, ne vous donne pas la motivation pour vous battre.

Cancer

C'est très compliqué si vous êtes né après le 14 juillet. Vous êtes au bord de changer de vie, vous êtes presque prêt, presque convaincu, mais quelque chose vous arrête. Jupiter dissonante vous dit de considérer le passé, de vous accrocher à quelque chose de ce passé, alors qu'Uranus vous contraint à aller de l'avant parce que c'est la vie et que la vie c'est le mouvement. Vous pouvez très bien refuser d'avancer, mais si vous savez ce que vous gardez, vous ne savez pas ce que vous perdez.

Lion

La Lune est chez vous et vous voit plus sentimental, plus enclin à prendre soin de l'élu/e de votre coeur. Mais cachez votre jalousie et votre envie de contrôler l'autre. Il y a toujours un fond de possessivité chez vous, mais vous ne voulez pas le voir, vous mettez un voile dessus parce que cela ne correspond pas à l'image que vous voulez donner de vous-même. Celle de quelqu'un qui pourrait avoir peur d'être abandonné, trahi, comme il/elle a pu l'être dans le passé.

Vierge

Né en août, vous bénéficierez ce soir d'une harmonie Lune/Mars, mais je ne suis pas sûre que cela vous donne envie de dormir. Vous serez au contraire très réveillé. Si vous êtes déjà un peu insomniaque, que vous avez souvent du mal à trouver le sommeil, n'essayez pas de vous forcer à dormir. Faites autre chose, même si vous travaillez demain. Oubliez vos écrans dont la lumière bleue est un facteur d'éveil, prenez plutôt un livre ou faites des mots croisés. Le sommeil viendra...

Balance

3e décan, un travail sur vous-même vous ferait un bien fou. Vous devriez déterrer et affronter de vieilles angoisses qui n'ont plus leur place dans votre vie d'adulte. Car elles sont, bien évidemment, issues de votre enfance et si vous n'en parlez pas à quelqu'un qui est payé pour vous écouter (votre partenaire n'est pas qualifié, vos amis non plus), elles continueront à vous travailler et à vous empêcher de profiter de la vie. Surtout né au début des années 80.

Scorpion

Vous êtes mis en lumière par le Soleil et Mercure si vous êtes né après le 14 novembre. Vous obtiendrez une réussite qui attirera l'attention et les compliments. C'est même peut-être déjà fait et vous avez raison de vous sentir fier de vous. Ce n'est pas souvent que vous pouvez vous auto congratuler ! En général, vous faites même plutôt le contraire : vous dévalorisez ce que vous avez fait, le minimisez car vous estimez, consciemment ou non, que vous ne méritez pas les compliments.

Sagittaire

Si ça va fort pour le 2e décan, le 3e décan est de nouveau victime de Saturne et des épreuves qu'elle vous inflige pour vous obliger à accepter que vous avez des limites. Imposées par la loi des hommes bien sûr, mais aussi celle des rythmes de la vie et du temps. Il arrive souvent que vous sautiez des étapes et les dissonances de Saturne sont là pour vous rappeler que rien ne se construit sans le temps. Par ailleurs, 1er décan, vous devrez peut-être déléguer vos tâches pendant quelques jours.

Capricorne

La dissonance Jupiter/Pluton, en train de se reformer, est contrariante pour ceux qui sont nés vers le 10 janvier. Ne vous laissez pas tyranniser et ne tyrannisez personne. Cela dit, la vie peut vous infliger des moments difficiles où vous êtes obligé de faire appel à vos ressources les plus profondes pour tenir le coup. On peut en effet vous avoir fait ce qu'il y a de pire pour un Capricorne, c'est-à-dire avoir terni votre réputation par des accusations mensongères.

Verseau

Le 3e décan pourrait recevoir une somme assez conséquente, soit pour vous personnellement, soit pour une affaire qui nécessitait que vous trouviez des fonds. Et même si ce n'est pas pour tout de suite, les choses se feront d'ici cet été. Vous aurez la chance avec vous, mais pas seulement. Vous avez probablement travaillé sur un projet qui prend ou va prendre son envol. Et c'est quelque chose qui peut vous ouvrir de nombreuses portes.