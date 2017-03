L'horoscope du 12 mars 2017

publié le 12/03/2017 à 06:30

Poissons

Une pleine Lune qui partage votre signe, crée de l'hésitation et même beaucoup d'inquiétude si vous êtes du 3e décan. Saturne ne vous aide pas à vous détendre. Même un dimanche, votre machine à penser qui est d'habitude facilement au repos, tourne à plein régime car vous avez un problème et la solution n'est pas pour tout de suite. Les plus " touchés " en ce moment sont ceux qui sont nés autour du 18 mars. En aucun cas, ils ne se laissent aller à leurs penchants naturels...

Bélier

La nature même de la pleine Lune, qui oppose des signes de travail et de santé indique que vous pouvez avoir attrapé un sacré mal de tête, ou même un virus. Mais vous pouvez aussi, en ce dimanche, avoir un travail à terminer et vous serez très partagé entre le remettre à demain, en vous disant que vous vous lèverez de bonne heure, et le faire tout de suite pour vous en débarrasser et avoir du temps pour ne rien faire dans la journée.

Taureau

Une agréable configuration oppose les secteurs affectifs de votre zodiaque personnel. Vous vous demanderez qui vous aime le plus ou qui vous le montre le mieux. Un questionnement sur lequel vous pourrez rester toute la journée et qui ne vous prendra pas vraiment la tête. Et vous finirez par vous dire que tout le monde vous aime, chacun à sa manière. Alors que vous, penserez-vous, vous aimez tout le monde de la même façon... Mais est-ce possible ?

Gémeaux

Vous n'aimerez pas beaucoup cette pleine Lune, surtout si vous êtes du 3e décan. Elle vous rappelle la fragilité du lien amoureux et que le couple, c'est du boulot. On ne peut pas simplement aimer et se laisser aimer, c'est la leçon que donne Saturne à certains natifs du 3e décan, nés après le 16 juin. Mais il n'y a pas que ça : vous pouvez aussi avoir un sentiment de perte, ou avoir de la peine pour votre partenaire qui est peut-être en train de traverser une épreuve.

Cancer

Vous apprécierez une pleine Lune qui valorise des secteurs de développement personnel et de communication. Vous échangerez tous azimuts aujourd'hui et vos discussions seront enrichissantes parce qu'il n'y aura pas vraiment de polémique. Vous apprendrez des choses intéressantes sur le sujet-phare du moment, qui est pour beaucoup lié à la politique puisque les élections arrivent bientôt. Or, le Cancer s'y intéresse parfois depuis son plus jeune âge.

Lion

Bof, la pleine Lune ne vous apportera rien, vous aurez l'impression de ne pas être constructif aujourd'hui. Mais en fait vous serez trop exigeant et trop perfectionniste. Je ne dis pas que vous vous dévaloriserez parce que ce n'est pratiquement jamais ce que fait le Lion, mais vous aurez une légère tendance à la parano et à penser que si vous ne faites rien de bon, c'est la faute des autres. Vous ne vous interrogerez pas sur vous-même, ce que vous demande pourtant la pleine Lune.

Vierge

Vous êtes partie prenante dans la pleine Lune puisque l'astre de la nuit est chez vous. C'est LE moment idéal pour faire confiance à votre intuition et à votre instinct. Même le Soleil en Poissons vous le dit, mais vous aurez du mal à écouter ce langage du monde qui nous traverse tous et auquel nous faisons plus ou moins attention. Il est vrai que les soucis que vous crée la dissonance de Saturne sont accentués par la pleine Lune et par la dissonance que Mercure forme avec Saturne.

Balance

Déjà que vous êtes hésitant de nature, mais la pleine Lune est toujours un summum de l'incertitude pour vous. De plus, là il s'agira de détails sans grande importance. Il est vrai que si vous êtes sensible à la dissonance exacte entre Mercure et Saturne, vous aurez une vision un peu pessimiste des choses et ce que vous prendriez normalement pour un détail sera mis en exergue par votre imagination. Aussi, essayez de ne pas lui laisser trop de place aujourd'hui.

Scorpion

Vous ne trouverez rien à redire à la pleine Lune qui partage le zodiaque entre signes amis et met en lumière tout ce qui peut être valorisant pour votre estime de soi. Vous vous sentirez apprécié, respecté, notamment 3e décan. Tous les feux sont au vert, vous pouvez foncer. Ce n'est pas le cas du 1er décan qui, vous le savez, reçoit l'opposition de Mars et doit donc avoir des égards pour les autres, pour leur conjoint, même s'il ou elle les agace prodigieusement.

Sagittaire

Vous risquez d'être mécontent, 3e décan, plusieurs dissonances vous empêchent d'atteindre vos objectifs et plus vous forcerez les choses, moins elles avanceront. Je crois qu'il faut que vous soyez philosophe, c'est en tout cas ce que vous dit la pleine Lune et que vous réfléchissiez à votre propre responsabilité dans la situation qui vous préoccupe. Ou à la façon dont vous y réagissez et qui n'est peut-être pas appropriée ou qui est très exagérée.

Capricorne

Soleil et Lune opposés dans le zodiaque sont en harmonie avec vous et élargissent votre champ de conscience. Un petit plus pour ceux qui ont une décision à prendre. Et je pense bien entendu à ceux du 3e décan, qui sont les plus concernés par cette pleine Lune qui peut vous inciter à réfléchir positivement à cette situation de contrainte que vous vivez depuis longtemps. Elle a d'ailleurs du plomb dans l'aile et vous n'en entendrez plus parler à partir d'avril si vous êtes né autour des 12, 13 janvier.

Verseau

Une pleine Lune qui oppose rêve et réalité, la globalité et le détail et qui surtout vous pousse un peu trop à réfléchir alors que vous devriez vous lancer, être dans l'action. C'est en tout cas ce que vous faites habituellement, mais la pleine Lune est un frein pour vous parce que vous critiquez votre instinct, votre intuition, et aussi parce que vous freinez vous-même par crainte de ne pas réussir. En fait, ce qu'on décrypte de cette pleine Lune un peu ennuyeuse, c'est que vous ne vous faites pas assez confiance en ce moment.