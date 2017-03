L'horoscope du 07 mars 2017

publié le 07/03/2017 à 06:57

Bélier

Lune et Vénus se chamaillent aujourd'hui et vous ne serez pas aussi sûr de vos sentiments que les autres jours. Rassurez-vous, ça ne durera que quelques heures. La Lune est la plus rapide des planètes et vous n'avez pas à vous inquiéter, même si la rétrogradation de Vénus vous incite à prendre du recul par rapport à une rencontre (voire une proposition) faite récemment. Ce sont ceux qui sont nés autour des 2, 3 avril qui seront les plus réceptifs à la conjoncture.

Taureau

Prévoyez une bonne journée, propice aux échanges et autres démarches, tout vous sera facilité 2e décan. En revanche, 1er décan, vous serez facilement irrité. Comme je vous l'ai signalé hier, Mars s'approche de votre signe et y entrera jeudi. Donc né entre le 19 et le 23 avril, non seulement vous risquez d'avoir un trop-plein d'énergie, mais vous pourriez aussi avoir un petit souci de santé genre rhinopharyngite ou angine. Avec Mars, ça peut durer la semaine, sauf si vous vous soignez énergiquement.

Gémeaux

Canalisez vos rapports avec les représentants de l'autorité, parents, patron, etc. Vous aurez tendance à avoir réponse à tout et ils n'apprécieront pas votre attitude. Cela ne concerne, a priori, que ceux du 2e décan : ils auront besoin d'avoir le dernier mot, mais soyez plus malin que ça... Même si votre orgueil en souffre, laissez l'autre croire qu'il ou elle a raison, vous y reviendrez plus tard. Ou alors vous oublierez et passerez à autre chose (encore mieux !).

Cancer

Chez vous, la Lune n'est pas en phase avec Vénus, vous aurez donc des doutes, des incertitudes, non pas sur vos sentiments mais sur ceux de votre partenaire, 2e décan. En particulier si vous êtes né les premiers jours de juillet : le comportement de l'autre vous rappellera des souvenirs qui vous perturberont, mais il vous est conseillé de ne pas faire de jugement à l'emporte-pièce. Sauf évidemment si le comportement en question est répétitif ; là, il faut peut-être trancher.

Lion

Né après le 18 août, vous recevez une harmonie exacte entre Mars et Saturne. Elle vous permet d'être sûr de vous, de vos décisions et d'être sans concession : vous ne vous laisserez pas attendrir ou manipuler, vous resterez droit dans vos bottes. Né autour des 4, 5, 6 une légère dissonance sur Vénus (qui est en harmonie elle aussi avec vous) risque de créer une légère inquiétude, un doute sur les sentiments qu'on vous porte ou sur la valeur qu'on vous accorde. Passagèrement.

Vierge

Au centre de votre journée, 2e décan surtout : l'espoir, l'attente de quelque chose d'agréable, ou encore des moments d'amitié qui vous feront chaud au coeur. Vous êtes également privilégié dans le domaine de l'argent (pour certains) et pourriez toucher un remboursement, ou être payé d'avance pour un travail à effectuer. Seuls les natifs des 4, 5 septembre risquent d'être déstabilisés pendant quelques heures parce que quelque chose ne se passera pas comme prévu.

Balance

Ne vous laissez pas influencer par ceux qui déborderont de pessimisme ou par ceux qui voudront déposer leurs malheurs sur vos épaules. Envoyez-les voir ailleurs. Ayez le courage de leur faire comprendre que vous n'êtes pas le bureau des plaintes et commencez vous-même à vous plaindre de tout ; vous verrez, cela les fera fuir très rapidement parce que contrairement à vous, ils ne cherchent pas à aider tout le monde et ils n'ont aucune envie d'entendre vos récriminations.

Scorpion

C'est le jour J pour aborder une explication ou pour divulguer une information que vous gardiez au chaud jusque-là. Les facilités étant encore une fois pour le 2e décan. Vous êtes vraiment aidé par les astres en ce moment, que ce soit le Soleil, Mercure, Pluton ou la Lune qui s'y met aujourd'hui. Vous pourriez vous sentir tout-puissant, alors attention à garder les pieds sur terre si vous ne voulez pas que la " descente " soit douloureuse ce soir ou demain.

Sagittaire

Les natifs du 3e décan, et en particulier nés après le 17 sont soutenus par Mars et feront preuve d'un courage, d'une détermination qui suscitera l'admiration. Quoi que vous fassiez ou décidiez aujourd'hui (ou ayez décidé ces derniers jours), vous êtes en accord avec vous-même et les plans que vous tirez sur la comète pourraient bien se réaliser. Sauf si Saturne, qui est chez vous, fait obstacle. Saturne c'est la raison, la morale, le temps aussi...

Capricorne

On pourrait se confier à vous aujourd'hui, prenez au sérieux ce qu'on vous dira et faites preuve d'empathie, de compassion. Votre attitude se doit d'être rassurante, quelle que soit la personne qui viendra vers vous pour vous parler. Ami, collègue et même conjoint auront besoin que vous soyez attentif à ce qu'ils ressentent. Et si vous avez vous aussi quelque chose à confier, soyez assuré qu'on vous écoutera avec attention : en fait, on vous rendra la pareille.

Verseau

Vous avez toujours un fond d'inquiétude, vous n'êtes jamais vraiment tranquille mais en général vous le dissimulez très bien. Toutefois, aujourd'hui, vous aurez du mal. Et si ce n'est pas de l'inquiétude, ce sera du stress, mais c'est un peu la même chose puisque le stress dérive de l'inquiétude et de l'anxiété mêlées. Des denrées qui ne sont hélas pas périssables chez vous, malheureusement. Néanmoins, je pense pouvoir vous dire que c'est aussi un puissant moteur...

Poissons

Vous aurez envie de faire un cadeau ou de vous en offrir un, mais quelqu'un de bon conseil vous dira que ce n'est pas le moment et vous avez intérêt à l'écouter. En y réfléchissant bien, vous constaterez que cette personne a raison et que c'était peut-être un caprice de votre part, un désir du moment et qui s'évapore aussi vite qu'il est venu. Les natifs des 3, 4 mars seront certainement les plus concernés et même si c'est pour faire un cadeau, il faut que vous réfléchissiez.