L'horoscope du 05 mars 2017

publié le 05/03/2017 à 06:32

Bélier

Un petit air de printemps dans votre tête suffira à votre bonheur. Et encore plus si vous êtes né autour des 3, 4 avril : vous pourriez avoir une chanson d'amour à fredonner. En effet, comme je vous l'ai déjà dit, Vénus stationne sur votre Soleil et il est impossible qu'il ne se passe pas quelque chose d'agréable... Sauf si vous aviez de fortes dissonances sur votre Soleil le jour de votre naissance ; si c'est votre cas, c'est réactivé à chaque fois qu'une planète passe à cet endroit de votre ciel.

Taureau

Au lieu de vous occuper des autres et de constater encore une fois combien ils sont peu reconnaissants de ce que vous faites pour eux, faites-vous plaisir à vous. Offrez-vous quelque chose que vous aimez, ne serait-ce qu'un bon petit plat, même si vous êtes au régime, vous avez le droit de craquer une fois par semaine. C'est même recommandé, sinon vous ne tiendrez pas le coup sur la longueur. Né autour des 1er, 2, 3 mai, Lune, Mercure et Neptune vous regardent avec amitié : tout est " open ".

Gémeaux

Chez vous, la Lune active encore plus la dissonance de Mercure et Neptune. Aussi ne croyez en rien aujourd'hui, et surtout pas aux fantaisies de votre imagination. Ni aux promesses qu'on pourrait vous faire. Mais ne croyez pas non plus que vous avez un mauvais karma, l'aspect n'est pas loin de se terminer et vous allez retrouver un équilibre d'ici le mois de juin (né début juin, précisément). 3e décan, né autour du 13 juin, tout bouge, tout évolue en ce moment, avec une réalisation en août/septembre.

Cancer

Tout doucement le matin et pas trop vite le soir, profitez de ce dimanche pour vous ressourcer. Un bon bouquin, un film, une série, toute distraction fera l'affaire. Il faudra juste occuper votre temps de cerveau disponible pour ne pas laisser des pensées désagréables se faufiler dans votre tête. Surtout si vous êtes né autour des 15 et 16 juillet, voire plus. Uranus vous intime l'ordre de prendre votre indépendance, de retrouver une autonomie et peu importe comment vous ferez.

Lion

Vous serez joueur aujourd'hui et convierez des amis triés sur le volet pour vous livrer à votre passe-temps favori. A priori, les jeux de cartes auront votre préférence. Côté amitié, vous n'êtes pas de ceux qui fréquentent n'importe qui, vous êtes même assez exigeant. Cela ne vous empêche pas d'avoir une kyrielle d'amis tous plus fidèles les uns que les autres : ils ne font que vous rendre ce que vous leur donnez car l'amitié est sacrée pour vous. Mais le jeu aussi !

Vierge

1er décan, vous êtes plutôt bien servi par les astres, ce sont les autres décans qui sont contrariés, les uns par une relation toxique, les autres par l'ennui et la solitude. Ceux du 2e décan se reconnaîtront dans le problème de la relation toxique, ou en tout cas qui vous met en état de dépendance, ce qui n'est pas bon pour vous. Ceux du 3e décan sont eux aussi au courant de la dissonance que leur envoie Saturne, surtout s'ils sont nés après le 18 septembre et qui peut aussi correspondre à la peur de perdre.

Balance

Prévoyez un bon dimanche, quel que soit votre décan. Mais né autour des 6, 7 octobre on peut se demander si vous avez fait une rencontre ou si vous vous séparez. En effet, Vénus stationne face à vous et cela vous oblige à vous poser des questions sur votre relation, même si elle est récente et que vous êtes très amoureux. Une petite voix vous souffle que vous êtes peut-être en train de répéter un schéma dont vous ne voulez plus. Donnez-vous du temps...

Scorpion

On ne peut pas dire que la confiance règnera vis-à-vis de vos proches, mais on peut se demander si vous n'avez pas créé vous-même les conditions du doute. Peut-être que vous vous faites tout un cinéma dans votre tête et que vous allez vous apercevoir très rapidement que tout était le fruit de votre imagination ? Cela vous arrive souvent d'attribuer à l'autre des pensées, des actes, des intentions qui ne lui appartiennent pas, mais qui en revanche représentent vos peurs cachées.

Sagittaire

Les dissonances s'estompent, mais elles ont semé la zizanie en vous et vous n'êtes plus sûr de rien, 2e décan. Et ce sont des certitudes bien ancrées qui faiblissent. Mais, après tout, ce n'est peut-être pas une mauvaise chose, toute certitude devant être remise en question et passée au crible de la critique, ce que vous ne faites pas volontiers. En effet, votre assurance dans la vie vient de ces certitudes que vous avez engrangées depuis votre enfance.

Capricorne

Un peu d'exercice vous fera du bien aujourd'hui, quel que soit votre état vous aurez besoin de bouger et il faudra répondre à l'appel de votre corps. Surtout écoutez-le, au lieu de vouloir sans cesse le contrôler et vous imposer des choses qui vous demandent des efforts qui peuvent être usants. Né vers les 2, 3, 4 janvier, Vénus vous regarde et a entamé une rétrogradation qui peut jouer sur votre relation avec un parent. A moins que vous ne vous demandiez si vous n'allez pas reprendre une ancienne liaison.

Verseau

Il n'y a que des bons influx planétaires sur votre signe, vous devriez donc passer un agréable dimanche ; vous aurez une forme de joie de vivre qui sera communicative. Les choses se passent bien pour la plupart d'entre vous, en tout cas depuis quelques jours. Toutefois, Mars va entrer en Taureau la semaine prochaine et vous trouverez certainement que le rythme ralentit trop. Mais ne râlez pas, ces changements de rythme vous sont utiles pour donner de bonnes bases aux activités nouvelles.

Poissons

Ce n'est pas un dimanche de rêve, loin de là, mais si vous vous arrangez pour rester chez vous, vous vous sentirez protégé et pourrez éloigner les vilains nuages. La dissonance Lune/Mercure/Neptune, qui vous vaut un excès de pensées, de rêves et de fantasmes peut se révéler positive car rêver vous fera du bien aujourd'hui. Mais n'allez pas non plus croire en des choses qui n'existent pas, ni vous faire des romans trop tarabiscotés dans votre tête (né autour des 1er, 2, 3 mars).