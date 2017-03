L'horoscope du 06 mars 2017

publié le 06/03/2017 à 06:33

Bélier

L'orage est quasi terminé pour le 3e décan, vous allez pouvoir décompresser cette semaine. Mais né autour du 9 avril, une crise datant de novembre va revenir. Cela peut autant être une crise politique, que personnelle selon votre thème natal. D'ici peu, vous allez devoir affronter des choix que vous avez faits et qui n'étaient pas les bons. En revanche, né début avril, Vénus veille toujours sur vous et sur vos passions, mais vous impose un délai de réflexion.

Taureau

Cette semaine voit l'arrivée de Mars dans votre signe, un signe où elle perd de son agressivité mais pas de sa volonté et de sa détermination. Bien au contraire ! Vous serez plus entêté, plus persévérant que jamais, mais aussi plus manipulateur. 1er décan à partir de jeudi et jusqu'au 23 mars. Vous aurez certainement des rivalités et des jalousies à affronter, un conflit à gérer ou une décision un peu difficile à prendre et sur laquelle vous réfléchirez pendant des heures.

Gémeaux

Il se pourrait, 2e décan, que vous ayez un important rendez-vous cette semaine, un entretien pour du boulot peut-être. Ne parlez pas à tort et à travers, restez réservé. On n'appréciera pas que vous monopolisiez la conversation pour vanter votre expérience et vos mérites. Répondez spontanément aux questions qu'on vous pose, avec le sourire et en montrant que vous avez de l'entrain, que vous pouvez être un élément positif et dynamique au sein d'un groupe.

Cancer

Né après le 6 juillet, vous aurez un succès dans le travail cette semaine ou ferez une bonne affaire qui aiguisera votre appétit et vous donnera envie de doubler la mise ! Une autre possibilité pourrait en effet très rapidement se présenter... Mais étant donné que le Soleil et Mercure se trouvent dans un secteur attribué aussi aux voyages, il n'est pas exclu que vous ayez un déplacement à faire, probablement d'ordre professionnel puisque les vacances sont terminées.

Lion

2e et 3e décans, tout ira comme sur des roulettes cette semaine, mais c'est le 1er décan qui aura un obstacle à surmonter, ou une décision déplaisante à devoir accepter. En effet, Mars débarque en Taureau ce jeudi, mais ceux du début du signe sentiront sa présence avant. Elle peut aussi se manifester à travers un petit désagrément de santé (un mal de gorge, une extinction de voix) ou une situation qui vous oblige à faire preuve de fermeté, voire à mettre le poing sur la table.

Balance

L'arrivée, vendredi, de Mars en Taureau sera certainement libératrice pour le 3e décan qui a connu des jours orageux. Mais des questions d'argent vous contrarieront (1er décan pour le moment), vous serez obligé de vous battre pour récupérer une somme qu'on vous doit et vous n'aimez pas avoir à réclamer. Mais ne tergiversez pas, vous n'avez rien à perdre et vous serez très content de vous si vous ne reculez pas devant l'obstacle. Obstacle qui est beaucoup moins important que vous le pensez.

Scorpion

C'est vous qui êtes le mieux soutenu par les astres cette semaine, 2e décan. Tout vous réussira, que ce soit vie privée ou professionnelle, vous serez fier de vous. Si vous avez un ou des rendez-vous importants, vous y brillerez par votre esprit et votre perspicacité légendaire. En revanche, né en octobre, Mars arrive à l'opposition de votre décan et va vous demander des efforts pendant deux ou trois jours : être moins entier, si possible, et davantage dans la concertation, la conciliation.

Sagittaire

Difficile de savoir si vous aurez un travail de mémoire à faire, ou si c'est votre mémoire qui vous " travaillera " à travers un souvenir qui cherchera à s'imposer, 2e décan. A moins que la conjoncture ne vous oblige à voir clair dans votre situation, et ce à votre corps défendant. Plus que d'autres signes, le Sagittaire a du mal à accepter de s'être trompé sur quelqu'un ou sur une situation et si vous êtes né autour des 4 et 5 décembre, vous allez être obligé de faire face.

Capricorne

Tout doucement, Mars quitte le Bélier et cesse d'ennuyer votre 3e décan qui retrouve une paix relative. 2e décan, il est toujours question d'un achat immobilier. Mais maintenant que Vénus est rétrograde, les choses vont prendre du retard, même s'il ne s'agit que de travaux à faire dans la maison (né avant le 4 janvier surtout). Né après, la conjonction du Soleil et de Mercure de cette semaine sera favorable à vos échanges de toute nature, ainsi qu'à vos petits déplacements ou démarches.

Verseau

Cette semaine encore, vous avez les faveurs du ciel si vous êtes né après le 7 février. En revanche, 1er décan, une dissonance de Mars risque de vous mettre en colère. Vous serez furieux après quelqu'un, ou après vous-même parce que vous aurez pris une mauvaise décision (par exemple). Mais il se peut aussi que vous attrapiez un petit virus, ou que vous ayez mal quelque part et que vous soyez dans l'inconfort pendant deux ou trois jours (né entre le 19 et le 22 janvier surtout).

Poissons

Soleil et Mercure seront conjoints toute la semaine chez vous, 2e et 3e décan. Une combinaison gagnante pour négocier, prendre des contacts, faire une démarche. Vous saurez convaincre en utilisant des arguments qui ne feront pas toujours appel à la logique mais qui toucheront votre interlocuteur par le flair dont vous saurez faire preuve. Surtout, né entre le 5 et le 18 mars, écoutez votre intuition, elle vous sera d'un grand secours dès que vous serez dans l'échange.