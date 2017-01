RECETTE - De savoureux flocons de céréales sans gluten pour les qualités nutritives, des noix pour le croquant, des fruits secs pour la couleur, du sirop d'érable et de la cannelle pour sucrer et parfumer.

Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr Comment préparer un granola sans gluten

par Clem sans gluten publié le 18/01/2017 à 10:50

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

En ce début d'année 2017 avec la bonne résolution de se nourrir sainement, voici comment préparer facilement un délicieux granola sans gluten "maison". De quoi se régaler au petit déjeuner pour bien commencer la journée.



Il faut pour cette recette un total de 225g de flocons, libre à chacun de choisir son mélange personnel, en fonction de son goût et de ce qu'il trouve en magasin. Ici, le choix est très varié volontairement pour monter la variété de flocons de céréales sans gluten.



Les flocons d'avoine, sont ici "certifiés" sans gluten. Pour les personnes cœliaques, il est conseillé de limiter la consommation d’avoine certifié sans gluten, à 50-70g maximum par jour pour un adulte et à 20-25g maximum pour un enfant. L'avoine est très riche en fibres solubles (qui aident à normaliser le transit intestinal) et en lipides. Cette céréale est très appréciée en période de régime car elle apporte vite le sentiment de satiété. Elle est riche en phosphore, en manganèse, en magnésium, en fer, en sélénium, en zinc, en cuivre et en vitamines B1 et B5.



Les flocons de sarrasin sont une sorte de pseudo-céréales, puisque les graines de sarrasin proviennent d'une fleur de la famille de la rhubarbe. Très riche en protéines, et en fibres solubles, c'est une des graines les plus facile à digérer. Les flocons de sarrasin sont riches en anti-oxydants, en cuivre, magnésium, manganèse, phosphore, zinc, cuivre, et en vitamines B1,B2,B3,B5 et B6. Comme les flocons d'avoine, son pouvoir de satiété est élevé.



Les flocons de châtaignes apportent du croustillant à ce granola et une saveur de noisette. Les flocons de châtaigne sont riches en magnésium, phosphore, potassium, et vitamines B1,B2,B5, B9 mais également en vitamines C et E. Les flocons de millet sont riches en phosphore, en magnésium, en zinc, et en vitamines E. Le millet est une céréale très peu allergène. Les noix ajoutées à la préparation sont ici d'Amérique du Nord et du Sud, mais peuvent parfaitement être remplacées par des amandes, des noix et des noisettes françaises. Ces fruits à coques sont riches en huile naturelle. Le granola est sucré par le sucre naturelle du sirop d'érable et parfumé par de la cannelle. Les fruits secs comme les canneberges et les abricots secs apportent des anti-oxydants.

Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr Comment préparer un granola sans gluten

INGRÉDIENTS :

Préparation : 10mn - Repos : 15mn après cuisson - Cuisson : 30mn



120 g de flocons d’avoine (“certifiés sans gluten“ pour les personnes coeliaques)

40 g de flocons de sarrasin,

35 g de flocons de châtaigne

30 g de flocons de millet

60 g de noix du brésil, ou amande

40 g de noix de pécan, ou noisette, noix

1 cuillère à café de cannelle

100ml de sirop d’érable

4 cuillères à soupe d’huile d’olive (peut parfumée si possible)

80 g de canneberges (cranberries) séchées,

40 g d’abricot secs, coupés en petits morceaux, ou autres fruits secs type raisin secs, mangues séchées, etc…

Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr Comment préparer un granola sans gluten

PRÉPARATION :

Préchauffez le four à 165°C.

Hacher les noix du Brésil et les noix de pécan en morceaux (de la taille de votre choix ) sur la planche en bois, à l’aide du couteau à pain. Mélanger ensemble dans un bol moyen le sirop d’érable, l’huile d’olive et la cannelle.

Dans un saladier, mélanger les flocons d’avoines, de sarrasin, de châtaigne et de millet, les noix de Brésil et noix de pécan hachées. Arroser avec le mélange des ingrédients humides et mélanger délicatement jusqu’à ce que tous les ingrédients secs soient bien imbibés. Étaler cette préparation sur la plaque de cuisson (type lèche-fritte ou plaque à cookies avec rebords) en une seule couche.



Cuire environ 25 à 30mn, mais à mi-cuisson, mélanger un peu à l’aide d’une spatule et retourner le sens de la plaque, pour que le granola soit “toasté“. Retirer du four et laisser le granola refroidir sur la plaque 15mn. Verser ensuite le granola dans un saladier, ajouter les canneberges et les abricots secs. Le granola est prêt à être conservé dans un récipient hermétique un bonne dizaine de jours.

Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr Comment préparer un granola sans gluten

Suivez Clem sans gluten sur:

Son site internet: http://clemsansgluten.com



sur Facebook:https://www.facebook.com/Clemsansgluten



sur Twitter : @ClemSansGluten