Pourquoi l'oreiller peut être un véritable médicament

Votre oreiller peut faire des miracles sur votre santé mais à condition seulement de savoir bien le placer dans votre lit.

par Frédéric Saldmann publié le 22/01/2017 à 09:30

L'oreiller peut être un véritable médicament. Si on joue bien avec dans le lit, on peut se soigner naturellement. Par exemple, si vous avez des jambes lourdes, mettez deux oreillers sous vos pieds, vos jambes sont plus hautes et le matin, vous vous réveillerez avec des jambes de danseur.



Autre exemple, si vous avez des reflux gastriques : mettez deux ou trois oreillers en dessous, vous serez inclinés à peu près à 30 degrés. Vous allez voir, le reflux va disparaître naturellement. Pour ceux d'entre vous qui souffrent de torticolis, il y a les oreillers anatomiques, incurvés au milieu. Dormez dessus et le torticolis disparaît. Une fois votre cou soulagé, vous allez sentir une énergie nouvelle. Pour le mal de dos, n’hésitez pas à coincer l'oreiller entre vos cuisses ou vos jambes, ça va mieux aligner la colonne vertébrale et soulager vos lombaires. Si ces conseils imposent une certaine position de sommeil, sachez que finalement, cela vous force à dormir d'une façon extrêmement saine.



Notez qu'un oreiller se change tous les deux ans parce qu'au bout de deux ans, les acariens morts ou les déjections d'acariens représentent 10% de son poids. Offrez-vous donc un oreiller tout neuf pour la nouvelle année, c'est un investissement que vous ne regretterez pas.