Comment savoir si l'on est gros ou mince ?

publié le 11/03/2017 à 07:52

On peut trouver quelqu'un qui a la même taille et le même poids, il y aura un gros et un mince. Parce que les muscles pèsent plus lourd que le gras. Dès lors, le moyen de savoir si l'on est gros ou mince est d'acheter une balance à impédancemétrie car cela vous donne le rapport du gras et du muscle.



Le poids en lui-même, ça ne veut pas dire grand chose. C'est vrai que les muscles pèsent plus lourd que le gras, mais ce qui compte surtout, c'est la bedaine, qu'il faut surveiller. Parce qu'il vaut mieux être plus gros sans brioche que mince avec du ventre. Un homme qui passe de 90 à 117 cm de tour de taille augmente de 50% son risque de décès prématuré et une femme qui passe de 70 à 90 cm amplifie de 80% ce risque. Parce que quand le gras est situé sur le ventre, c'est un risque cardio-vasculaire important. Les femmes qui ont des grosses fesses ont une protection cardio-vasculaire".

Le squelette a bon dos. Le poids normal d'un squelette, c'est 4 kilos pour un homme et 3 et demi pour une femme. Entre un squelette frêle d'une jeune fille et un squelette très lourd, il n'y a que deux kilos d'écart.