Oreiller au frigidaire, lavande, masque... Bien dormir, ça se prépare

publié le 05/03/2017 à 08:24

Le sommeil est très important et tous les moyens sont bons pour l'optimiser. S'il existe des adjuvants médicamenteux, d'autres formules plus douces, et parfois insolites, peuvent suffire. Pour mieux dormir, une astuce simple consiste à mettre son oreiller au frigidaire et à le vaporiser de lavande. Il suffit de le placer, dans un sac plastique, au frigo, puis de le pulvériser un peu de lavande à sa sortie. L'effet est double : d'abord, la lavande a une odeur qui favorise l'endormissement ; enfin, pour bien s'endormir, la température doit baisser un tout petit peu. Après le passage au frigidaire, la tête posée sur l'oreiller refroidit le corps, et l'on s'endort comme un bébé.



Enfin, il convient d'éviter toute diode lumineuse. Il est possible d'opter pour un masque complet. Avec l'oreiller et la lavande, cela vous plongera à coup sûr dans les bras de Morphée. Une étude récente a montré que les gens qui dorment plus de 9 heures par nuit et font moins de 150 minutes d'exercice physique par semaine ont quatre fois plus de risques de mort subite. Conclusion : ne dormez pas plus de 7 à 8 heures par nuit, cela suffit amplement.