RECETTE - Voici comment préparer une belle galette des Rois toute dorée, généreusement garnie de frangipane et sans gluten.

Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr Une galette des Rois "maison" et sans gluten

par Clem sans gluten publié le 04/01/2017 à 10:50

Cette année, l'épiphanie tombe le jeudi 6 janvier 2017, mais sera également célébrée le dimanche 8 janvier. Aujourd'hui, il est très facile de cuisiner une galette des Rois “maison“. C'est moins cher que celles des boulangeries et c'est souvent la seule option pour ceux qui mangent sans gluten.



Heureusement, il existe de très bonnes pâtes feuilletés sans gluten déjà prêtes à l’emploi, aussi bien dans les magasins Bio que dans les supermarchés. Ces pâtes feuilletées sont à base de farine de riz et de fécule, elles sont donc d’une couleur ivoire et il est important pour donner une belle dorure couleur or à la galette de la glacer au jaune d’oeuf. Il faut noter que les pâtes sans gluten sont beaucoup plus légères en matière grasse que les pâtes feuilletées classiques.



La frangipane est elle préparée avec de la poudre d’amande, un peu de beurre, un peu de sucre et ici parfumé avec 1 cuillère à café de rhum. Si vous avez des enfants à table, ou si vous n’aimez pas le rhum, vous pouvez la parfumer avec de l’eau de fleurs d’oranger. La poudre d’amande, ingrédient principale, apporte protéines, fibres, vitamines A, E, B1,B2,B3, et B9, ainsi que les minéraux comme le manganèse, le cuivre et le zinc.



Lors de la fabrication de la galette, il reste en général quelques chutes de pâte feuilletée, il suffit de les rouler ensemble pour en faire une petite boule et de l’étaler en un cercle; de le garnir sur une moitié de frangipane ou de compote de pomme, de le plier en deux et de le dorer à l’oeuf, cela fait un très beau chausson.

INGRÉDIENTS :

2 pâtes feuilletées sans gluten (250 g x 2).

30 g de farine de riz (pour aider à étaler les pâtes feuilletées)

150 g de poudre d’amande

95 g de sucre de canne roux en poudre

80 g de beurre doux

2 œufs

1 cuillère à soupe de rhum

1 jaune d’œuf (pour le glaçage de la galette)

1 cuillère à soupe de lait (pour le glaçage de la galette)

PRÉPARATION:

Préchauffer le four à 190°C. Recouvrir une plaque de cuisson d’une feuille de papier cuisson. Dans une casserole, faire doucement fondre le beurre, ajouter la poudre d’amande et le sucre ; bien mélanger puis retirer du feu. Ajouter alors les œufs, en mélangeant l’un après l’autre. Verser le rhum et mélanger à nouveau, puis laisser refroidir 5mn. Mettre cette frangipane au réfrigérateur pour qu’elle épaississe le temps de la préparation du reste de la recette.



Préparer le glaçage : battre ensemble à la fourchette le jaune d’œuf et le lait. Garder de côté. Sur une grande feuille de papier cuisson farinée, poser la première pâte feuilletée et la fariner légèrement. Poser dessus un film alimentaire avant de l'étaler au rouleau à pâtisserie (le film alimentaire ne colle ni à la pâte, ni au rouleau et facilite ainsi cette délicate opération). Faire de même avec la seconde pâte feuilletée.



Sur la première pâte, poser un moule à tarte ou un saladier retourné (bords vers le bas) pour donner la forme ronde de la galette. Découper les bords. Garder précieusement les chutes qui fabriqueront la bordure de la galette. (Voir photo)

Pour la seconde pâte, faire de même mais découper en ajoutant 1 cm de plus aux bords : elle serra la pâte du dessus et le centimètre supplémentaire permettra de sceller les deux pâtes ensemble. Sur la plaque de cuisson, recouverte d’un papier cuisson, déposer la pâte du dessous, et badigeonner les bords (d’une largeur de 1 cm environ) avec le glaçage, à l’aide d’un pinceau. Coller alors des lamelles de chutes de pâtes pour former une bordure. Cette bordure empêche la frangipane de couler sur les bords et accentue le côté feuilleté des bords de la galettes.



Étaler la frangipane à l’intérieur de la bordure, déposer la fève, et penser à recouvrir la fève de frangipane pour bien la cacher.

Badigeonner avec le glaçage les bordures et déposer délicatement sur la galette la seconde pâte feuilletée. Fermer ensemble les deux pâtes , d’abord en pressant avec les doigts, puis avec les dents d’une fourchette.



Décorer le dessus ce la galette, à l’aide d’une pointe fine de couteau, et inciser 3 petits trous vers le centre, pour aider la vapeur à s’échapper. Avec le reste du glaçage, badigeonner le dessus de la galette. Cuire la galette 30mn, jusqu’à obtenir une belle couleur dorée.

