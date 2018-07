publié le 25/02/2017 à 23:16

À défaut de pouvoir le faire au stade Vélodrome, les ultras parisiens ont mis l'ambiance à l'aéroport du Bourget. Juste avant le décollage des joueurs du Paris Saint-Germain en direction de la cité phocéenne, une centaine de supporters étaient présents, banderoles et fumigènes en mains. L'Olympique de Marseille reçoit le PSG pour le 91e "Classique" de l'histoire. Un match qui, comme lors de la phase aller au Parc des Princes, se fera sans les supporters du club visiteur.



Le message était plutôt clair : "Écrasez-les !!!". Layvin Kurzawa et Kevin Trapp, notamment, en ont profité pour aller échanger quelques mots et photos avec les fans présents. Le "Collectif Ultras Paris", groupe réclamant le retour des membres actifs dans l'enceinte parisienne, était bien évidemment présent à l'aéroport du Bourget.

Romain Mabille, président du CUP, a d'ailleurs expliqué les raisons de ce rassemblement : "Le "Classique", ça reste le match le plus important, on a fait passer le message aux joueurs : ramenez les trois points, mais si vous pouvez les écraser, c’est bien. C’est dommage qu’on ne puisse pas se déplacer, parce que je suis sûr que même à 500, on aurait fait plus de bruit qu’eux», pouvait-on lire sur leparisien.fr.

Le soutien du Collectif Ultras Paris aux Parisiens en partance pour Marseille, au Bourget. #OMPSG pic.twitter.com/jpEcU2yejP — Le Parisien - PSG (@le_Parisien_PSG) 25 février 2017

Le cortège du CUP, au Bourget. Un message simple : "Écrasez-les !!!". #OMPSG pic.twitter.com/t7aYsrvP2A — Le Parisien - PSG (@le_Parisien_PSG) 25 février 2017