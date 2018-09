publié le 12/09/2018 à 00:39

Une véritable démonstration. Avec une équipe rajeunie, L'Espagne a étrillé les vices-champions du monde croates (6-0). Un violent revers pour les coéquipiers de Luka Modric lors de ce sommet de la deuxième journée de Ligue des nations, mardi 11 septembre.



Le match se jouait en Espagne à Elche. Et alors que les Croates avaient démarré la partie tambours battants, les hommes de Luis Enrique ont fait parler les automatismes de leurs madrilènes avec un jeu de possession à la manière du Barça, que l'ex-entraîneur Blaugrana a réussi à insuffler en très peu de temps.



Et c'est sur une action 100% madrilène que la Roja a trouvé la faille : à la réception d'une longue transversale du capitaine du Real Sergio Ramos, Carvajal a contrôlé et centré de l'extérieur du pied droit pour la tête de Saul Niguez (Atlético Madrid), qui a marqué d'une tête piquée aux six mètres à la 24e.



Auteur d'un excellent match sur le côté droit, un autre joueur du Real, Marco Asensio, a doublé la mise une frappe puissante du gauche à la 33e. Le 3e but espagnol est aussi à son crédit c'est sa frappe exceptionnelle à la 35e qui a entraîné un but contre son camp du gardien croate.

Les Espagnols, qui avaient gagné leur premier match de Ligue des nations 2-1 face à l'Angleterre, sont revenus des vestiaires avec les mêmes intentions après la mi-temps. L'inévitable Asensio a lancé en profondeur Rodrigo Moreno, titulaire en pointe, qui a placé le ballon entre les jambes de Kalinic à la 49e.

Complètement dépassés et avec seulement six joueurs qui avaient participé à la finale face à la France sur le terrain, les Croates n'ont jamais pu combler l'écart. Au contraire, avec un nouveau but sur corner de Sergio Ramos à la 57e et une réalisation d'Isco à la 70e. Sur deux passes de l'intenable Asencio.

