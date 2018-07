publié le 28/03/2017 à 18:58

Trois jours après son succès au Luxembourg (3-1) dans la course au Mondial 2018 en Russie, c'est un peu plus qu'un match amical que dispute mardi 28 mars l'équipe de France. Les matches face à la Roja donnent toujours le ton, sorte de révélateur sur le réel niveau des Bleus et Didier Deschamps le sait mieux que quiconque.



"Oui, ce sera un test, a reconnu le sélectionneur en conférence de presse d'avant-match. On va rencontrer une équipe de très haut niveau qui a beaucoup de qualités. Mais c'est bien, c'est bien d'avoir de l'adversité, quitte à souffrir, quitte à être en difficulté".

Avant cette dernière répétition en amont de la "petite finale" en Suède sur la route de la prochaine Coupe du monde, le vendredi 9 juin prochain, retour sur les six plus grands France-Espagne de l'histoire. Depuis le 30 avril 1922, il y en a eu 35 au total.

1. 1984 : merci Arconada

La première opposition entre les deux pays frontaliers en compétition officielle se déroule le 27 juin 1984, en finale de l'Euro organisé en France, après 19 parties amicales globalement à l'avantage des Ibériques (10 succès, 5 nuls, 4 victoires françaises). Sur la pelouse du Parc des Princes, les Bleus de Michel Hidalgo ouvrent le score à la 57e minute sur une action de légende.



Michel Platini enroule son coup franc du pied droit. Le gardien Luis Arconada semble capter facilement le ballon mais le relâche. Une expression est née. Bruno Bellone parachève le triomphe français à la 90e minute. Les Bleus décrochent le premier titre majeur de leur histoire.

2. 1996 : Zidane écoeure la Roja une première fois

Français et Espagnols se retrouvent en amical en mars 1988 pour une victoire des Bleus 2-1 à Bordeaux, puis lors des qualifications d'un Euro 1992 qui virera au fiasco pour les hommes de Michel Platini, devenu sélectionneur. L'édition suivante, en revanche, posera les bases du titre de Champion du monde à venir.



En Angleterre, l'équipe d'Aimé Jacquet tient tête à celle de Javier Clemente en phase de poules (1-1, but de Youri Djorkaeff). S'il ne marque pas, Zinédine Zidane livre une immense partie (déjà). L'aventure s'arrêtera en demi-finales (élimination aux tirs au but contre les Tchèques).

3. 1998 : Première réussie au Stade de France

28 janvier 1998 : le Stade de France est fin prêt à accueillir le match d'ouverture de la prochaine Coupe du monde un peu moins de cinq mois plus tard. Pour la première affiche dans l'enceinte dyonisienne, les Bleus se frottent aux Espagnols. Comme un symbole, le seul but du match est inscrit par Zidane dès la 20e minute dans un froid polaire.

4. 2000 : sur la route du 2e sacre européen

Sacrés champions du monde pour la première fois le 12 juillet 1998, les Bleus, désormais conduits par Roger Lemerre, retrouvent l'Espagne de José Antonio Camacho en quarts de finale de l'Euro 2000, sous le soleil de Bruges cette fois-ci.



Une fois encore, Zidane rayonne, ouvre le score d'un maître coup franc à la 32e minute. La Roja parvient à égaliser six minutes plus tard grâce à Gaizka Mendieta sur penalty. Mais les Bleus repassent devant avant la pause (44e) par Djorkaeff. Huit jours et deux buts en or plus tard, la France remonte sur le toit de l'Europe.

5. 2006 : il ne fallait pas fâcher Zidane

27 juin 2006. Aux forceps, face au Togo, les Bleus ont arraché la 2e place de leur poule en Allemagne derrière la Suisse. Une nouvelle compétition débute en 8es contre une Espagne tranquille au 1er tour. Sûre de la force de sa Roja, la presse ibérique promet d'envoyer Zidane à la retraite.



Avant le récital à venir contre le Brésil en quart, le Ballon d'Or 1998, qui vient de fêter ses 34 ans, répond sur le terrain. Omniprésent, il inscrit le 3e but des Bleus, menés mais relancés par un jeune du nom de Franck Ribéry. "ZZ" marquera en demie contre le Portugal puis en finale face à l'Italie pour la dernière fois de sa carrière.

6. 2012 : tomber pour mieux se relever

Peut-être un mal pour un bien. L'équipe de France mesure ce soir-là à Donetsk tout ce qui la sépare des grandes nations du ballon rond, qu'elle va progressivement parvenir à redevenir sous l'impulsion de Didier Deschamps (quart de finale du Mondial 2014, finale de l'Euro 2016).



Face aux futurs champions d'Europe, Laurent Blanc tente un coup tactique en titularisant Mathieu Debuchy devant Anthony Réveillère dans le couloir droit. Échec cuisant. Xabi Alonso trompe Hugo Lloris à deux reprises (19e, 91e). Les Bleus quittent l'Ukraine avec une seule victoire en quatre mlatches

