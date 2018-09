publié le 03/09/2018 à 12:32

Laurent Paganelli est une institution. L'homme de terrain de Canal+ lors des matches de Ligue 1 Conforama et de Ligue des champions est incontournable. Ancien joueur, il est connu des différents acteurs du football français depuis près de 20 ans. Il effectue ainsi des interviews avant, pendant et après les matches.



Blagueur, décalé, Laurent Paganelli évolue "sans filtre" et a ajouté une nouvelle corde à son arc. Depuis quelques années, il s'amuse à effectuer des interviews dans des langues étrangères... qu'il ne maîtrise pas. Comme en témoigne la soirée de dimanche 3 septembre, à la suite du match Monaco-OM.

Préposé à la remise du trophée d'homme du match, il s'est approché de la nouvelle recrue marseillaise Kevin Strootman. Le Néerlandais passé par la Roma parle sans doute anglais et italien, ce que Laurent Paganelli a essayé d'exploiter. "Ze player of ze match, today. Grande rougador you", annonce l'homme du bord de terrain avant d'enchaîner sur des phrases à la grammaire approximative dans des langues diverses.

Très professionnel, Strootman répond en toute décontraction. La scène est habituelle, le téléspectateur français en a l'habitude et Laurent Paganelli a beaucoup de second degrés en la matière, c'est même devenu un running gag des matches de Canal+. Et désormais Strootman est lui aussi au courant, bien qu'il ait été étonné.



En effet, dans l'émission J+1, qui suit la grande soirée football du dimanche soir sur la chaîne cryptée, un micro indiscret a capté la conversation du joueur de l'OM avec un membre du staff olympien. "Il m'a parlé en italien, en anglais et en français. Il m'a parlé dans toutes les langues", s'est-il étonné. La scène est devenue virale sur Twitter.