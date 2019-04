publié le 26/04/2019 à 17:04

Des messages avec son nom mentionné par dizaines sur Twitter, massivement pour se moquer de lui : la dernière sortie du président de l'Olympique de Marseille Jacques-Henri Eyraud (en poste depuis octobre 2016) n'est pas passé inaperçue.

Invité d'un sommet sur les start-up et l'innovation à Aix-en-Provence, l'homme de 51 ans a proposé de modifier le règlement des matches de Ligue 1 afin que les buts marqués depuis l'extérieur de la surface de réparation comptent double.



"Le jeu Fifa (jeu vidéo, ndlr) a décidé qu’un but marqué via un tir en dehors de la surface de réparation valait deux points (deux buts, ndlr). Pourquoi pas, demain, sur de vrais terrains, un tir des trente mètres qui fait but, ça ne rapporterait pas deux points plutôt qu’un ?"

Un proposition immédiatement tournée en dérision sur Twitter. De nombreux internautes ont à leur tour proposer des idées de nouvelles règles avec le hashtag #inventeUneRegleCommeJHE.

À chaque fois qu'un joueur se prend un petit pont, il doit s'asseoir au sol jusqu'au prochain but marqué. #inventeUneRegleCommeJHE — EUPHO (@LEUPHOOT) 25 avril 2019

Si un joueur tire sur la barre transversale il gagne automatiquement une Skoda #inventeUneRegleCommeJHE — JuLieN (@taCzoR13) 25 avril 2019