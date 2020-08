publié le 19/08/2020 à 21:30

Bavarois et Lyonnais s'affrontent ce mercredi soir en demi-finale de la Ligue des champions. Dès la 18e minute, le club allemand a ouvert le score grâce à Serge Gnabry.

L'entraîneur lyonnais Rudi Garcia a choisi de conserver les onze joueurs victorieux de Manchester City. Karl Toko-Ekambi est choisi contrairement à Moussa Dembélé. Au Bayern, Hansi Flick a sélectionné pour cette rencontre l'équipe qui a vaincu le Barça (8-2).

C'est sans doute la déception pour Moussa Dembélé, dont le jeu a été décisif face au club Manchester City (1-3) en quart de finale : il pouvait espérer une place de titulaire contre les Bavarois ce mercredi à Lisbonne, en demi-finale. Pour ce match, la défense sera formée par Jason Denayer, Marcelo et Marçal devant le gardien Anthony Lopes. Au milieu, on retrouvera Bruno Guimarães, Maxence Caqueret et Houssem Aouar. Léo Dubois et Maxwel Cornet auront la charge d'animer les couloirs, respectivement à droite et à gauche.

À la 18e minute, après avoir pris le ballon à droite, Serge Gnabry (Bayern Munich) est rentré plein axe et marque le premier but de la rencontre.

Sergio Gnabry (Bayern Munich) revient à la charge et termine du pied gauche : il marque le 2e but de la rencontre à la 33e minute.

