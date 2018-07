VIDÉO - Lionel Messi déjà très impressionnant à 13 ans

publié le 26/12/2016 à 22:34

Les fans du footballeur ont été gâtés pour Noël. Petits ponts, dribbles en pagaille et feintes agiles... Les images dévoilent un talent déjà hors du commun. Lionel Messi a 13 ans mais il domine déjà tous ses adversaires sur la pelouse. Le petit surdoué argentin a débarqué en Catalogne à l'adolescence et a marqué les esprits grâce à une technique et une précision exceptionnelle pour son âge.





Coupe au bol et oreilles décollées, celui qui a remporté cinq fois le ballon d'Or, brille déjà lors de ses jeunes années en centre de formation. À l'aube de ses 30 ans, l'attaquant star du club catalan n'a pas vraiment pas à rougir de ses débuts. “Le toucher soyeux du jeune Leo Messi est le meilleur moyen de bien fêter Noël“, a écrit le FC Barcelone sur son site officiel en dévoilant les images.