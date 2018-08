VIDÉO - Les débuts remarqués de Marcelo Bielsa en seconde division anglaise

publié le 07/08/2018 à 02:41

Marcelo Bielsa est un personnage clivant. Son passage à Lille ne restera pas dans l'histoire du club. À Marseille, il est resté peu de temps, et est désormais adulé ou détesté. Depuis il a rebondi à Leeds en seconde division anglaise et il se pourrait bien qu'il soit une raison pour laquelle les matchs du club du nord de l’Angleterre soient beaucoup plus suivis.



L'ancien sélectionneur de l'Argentine et du Chili, a effectué des débuts victorieux à la tête de Leeds United qui a battu 3-1 Stoke City, lors de la première journée du championnat. 11e manager de Leeds en six ans, l'Argentin (toujours sur son habituelle glacière) a suivi tranquillement la rencontre bien contrôlée par son équipe. Mateusz Klich (15e) et Pablo Hernandez (45+1) ont donné l'avantage aux leurs dès la première période. Le capitaine Liam Cooper a ensuite ajouté un troisième but (57e) pour couper court au réveil des anciens pensionnaires de Premier League qui ont réduit le score sur penalty par Benik Afobe (52e).



"Tout le monde ressentait ce que Bielsa allait être. Il nous a fait travailler dur pendant six semaines et nous l'avons montré aujourd'hui. Tout le monde s'est battu jusqu'à la fin du match, ce qui signifie que nous nous sommes mis au travail", a résumé Kemar Roofe, élu l'homme du match. Marcelo Bielsa, âgé de 63 ans, était sans club depuis son court passage à Lille l'an passé. Il avait notamment entraîné Marseille (2014-15) et l'Athletic Bilbao (2011-13).

¿ | With goals from Klich, Hernandez and Cooper, catch up on all of yesterday's action with our 90 in 90 highlights pic.twitter.com/e2NzewTQVT — Leeds United (@LUFC) 6 août 2018