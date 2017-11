EN DIRECT - Suivez le multiplex de la 14e journée de Ligue 1

publié le 25/11/2017 à 19:30

Sans lui, du mieux ? Deux jours après la mise à l'écart de l'Argentin Marcelo Bielsa, dont l'aventure dans le Nord aura à peine duré six mois, Lille se rend à Montpellier dans l'inconfortable costume de 19e du classement. Les deux dernières équipes qui se sont rendues dans l'Hérault sont reparties avec des points, un pour Amiens, trois pour Rennes. Mais le MHSC reste une équipe solide et affiche même la meilleure défense de France devant le PSG (8 buts encaissés, 9 pour Paris).



Toujours 6e malgré trois revers et un nul lors des quatre dernières journées, Caen accueille une équipe de Bordeaux elle aussi dans le haut du tableau (9e) mais en chute libre depuis deux mois et une correction reçue au Parc des Princes (6-2). Pour le reste, Toulouse (10e) se rend à Dijon (13e), Troyes (14e) reçoit Angers (16e) et Metz (20e) va tenter de combler le fossé qui le sépare du 17e face à Amiens (12e).