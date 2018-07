VIDÉO - Le football en marchant fait ses premiers pas en France

publié le 27/12/2017 à 06:30

Défense absolue de courir sous peine d'un coup franc ou d'un carton. C'est la première règle de "walking football" ou "football en marchant". Cette pratique destinée aux plus de 50 ans est arrivée dans les valises d'expatriés du Royaume-Uni, où ce sport est de plus en plus populaire.



En France, c'est Jeff Smith, 68 ans, qui dirige la seule association sportive de cette pratique. Le retraité, qui a fondé l'Association bretonne de football en marchant en 2016, regrette que l'activité "n'est malheureusement pas encore très populaire auprès des Bretons et des Français" et milite pour que son regroupement ne soit pas "perçue comme un groupe d'expatriés". Au Royaume-Uni, le "walking football" rassemble un millier de clubs.

Côté santé, Raymonte Feillet, chercheuse et auteure de Souci, du corps, sport et vieillissement, explique que "le sport aide sur les plans musculaires et cardiaque à lutter contre l’arthrose, ou l'ostéoporose chez les femmes, à brûler les mauvais cholestérols, mais aussi en terme de sociabilité, puisqu'il permet de faire des rencontres".

Quant à Bob, qui a commencé à jouer il y a plusieurs années au football en marchant au Pays de Galles, il explique n'avoir vu qu'un seul cas de crise cardiaque sur le terrain... et que la victime était "un homme de 45 ans".