Il a connu la célébrité et la fortune. Mais tout cela est terminé. L'ancien footballeur ivoirien Emmanuel Eboué vit actuellement une véritable descente aux enfers. Passé par Arsenal de 2004 à 2011, le défenseur a disputé une finale de la Ligue des champions et a fait 79 apparitions avec la sélection nationale de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui âgé de 34 ans, il est ruiné financièrement et quasiment à la rue. La faute à un divorce dans lequel il a tout perdu. Son ex-femme, qui gérait son argent, lui a coupé les vivres.



Désormais, Emmanuel Eboué dort sur un matelas posé au sol de sa maison, dans un quartier bourgeois de Londres. Sans ressources, voilà six mois qu'il n'a pas vu ses enfants. À cause d'impayés, il doit être expulsé mais il refuse de quitter les lieux. Toutefois, il s'attend à ce que la police débarque à tout moment pour le sortir de force.

"Dans ma maison, parfois, j'éteins les lumières parce que je ne veux pas que les gens sachent que je suis à l'intérieur, témoigne-t-il, terrifié, auprès du Daily Mirror. Je mets des meubles derrière les portes, car j'ai peur". L'ancien latéral droit avoue même avoir pensé au pire. Aujourd'hui, il cherche un travail et dit s'en remettre à Dieu.

Face à cette situation, les fans d'Arsenal ont partagé leur compassion sur les réseaux sociaux. "Nous ne pouvons pas laisser ça arriver à Eboué", peut-on lire sur Twitter. Les supporteurs appellent d'ailleurs l'ancien club à faire un geste pour mettre fin au calvaire d'Éboué, en lui proposant un poste de formateur auprès des jeunes joueurs.

