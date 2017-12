publié le 15/12/2017 à 09:37

Il pose souriant aux côtés de Jair Bolsonaro, figure de l'extrême droite brésilienne. L'ex-footballeur Ronaldinho pourrait se présenter aux élections sénatoriales de septembre prochain sous l'étiquette du parti nationaliste "Patriota". Selon le journal brésilien O Globo, il se présenterait dans la province du Mina Gerais, à l'est du pays.



Homophobe et misogyne, le leader de Patriota Jair Bolsonaro est un personnage controversé de la scène politique brésilienne.



En 2011 il a par exemple comparé le droit à l'adoption des personnes homosexuelles à la pédophilie ou déclaré que l'homosexualité était liée à la consommation de drogues, rapporte le site internet Quartz qui lui a consacré un portrait. Jair Bolsonaro s'est également présenté comme favorable à la peine de mort et à la dictature militaire.



Présenté comme le "Donald Trump brésilien" par la presse, Jair Bolsonaro espère devenir le prochain président du pays. Et il n'est pas le premier à s'intéresser à Ronaldinho. En novembre dernier, le Parti écologique national a également proposé à la star du football de se présenter sous son étiquette, note France Info.