publié le 17/11/2017 à 12:58

Adieu la sueur, bonjour la Dolce Vita. Pablo Asvaldo, célèbre footballeur italo-argentin, a choisi de prendre sa retraite. Et lorsqu'il justifie son choix de tourner le dos aux terrains de foot, l'attaquant qui a notamment évolué à la Juventus ou à l'AS Rome a pris le parti de l’honnêteté.



"Le football mérite du respect, mais je préfère l’asado (un barbecue argentin, ndlr) et la bière à l’argent", confie l'ancien international dans les colonnes de la Gazetta dello Sport. Au-delà de son désir de mener une vie d'épicurien, le néo-retraité de 31 ans assure dans cette interview repérée par Ouest-France qu'il se sentait en bout de course.



"Je n’y arrivais plus. J’avais des offres de clubs chinois et d’autres disputant la Ligue des champions, mais j’étais trop détaché. Je commençais à haïr ce que j’aimais", explique celui qui est également chanteur d'un groupe de musique. Une carrière musicale qui lui avait valu de refuser une offre juteuse du FC Séville la saison dernière.