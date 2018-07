publié le 29/09/2016 à 20:55

L'OGC Nice de nouveau défait, jeudi 29 septembre, pour le compte de la deuxième journée d'Europa League. Dans un match qu'ils ont globalement dominé, les hommes de Lucien Favre se sont fait surprendre. Sur une merveille de passe de Charles Kaboré, Jedrzejczyk centre fort devant le but pour Smolov qui tacle pour pousser le ballon au fond des filets (1-0, 22e). Les Niçois poussent mais sur une grossière erreur de Dante, Joaozinho devance Cardinale et marque dans le but vide (2-0, 33e). Une seconde réalisation qui coupe les ailes des Aiglons. Les leaders de Ligue 1 peinent et il faut un Mario Balotelli providentiel pour les empêcher de couler définitivement. Sur une remise de Sarr dans la surface de réparation, le buteur italien enroule son tir dans le petit filet opposé (2-1, 42e).



La deuxième période reprend sur les mêmes bases. Les Niçois jouent haut mais vont se faire punir encore à la suite d'une erreur de défense. Sur un centre anodin, Joaozinho tente un drible dans la surface mais Baysse détourne le ballon de la main. L'arbitre désigne le point de pénalty. Le Brésilien se fait justice lui-même et creuse l'écart (3-1, 65e). Mais les Niçois restent fidèles à eux-mêmes et n'abdiquent pas. Eysseric trouve Cyprien dans la profondeur qui gagne son face à face avec Kritsyuk (3-2, 71e).



Les hommes de Lucien Favre poussent mais se découvrent. Sur un énième contre russe, Dante relance mal et Ari est envoyé sur orbite. L'attaquant croise sa frappe et trompe Cardinale (4-2, 86e). Enfin Ari, encore lui, achève les Niçois d'une frappe dans la lucarne (5-2, 90+3e). Les joueurs de l'OGC Nice se sont montrés fébriles. Ils n'ont pas réussi à évacuer la pression de l'Europa League et ont été sanctionnés à chaque erreur. Il va falloir faire un sans-faute s'ils veulent espérer sortir de la phase de groupes.

Europa League 2016-2017 : les résultats de la 2e journée

Jeudi 29 septembre :



Groupe A :

Fenerbahçe - Feyenoord Rotterdam : 1-0

Manchester United - Zorya Louhansk : 1-0



Groupe B :

Astana - Berne : 0-0

Olympiakos - APOEL Nicosie : 0-1



Groupe C :

Qabala - Mayence : 2-3

Saint-Étienne - Anderlecht : 1-1



Groupe D :

Dundalk - Maccabi Tel-Aviv : 1-0

Zénith Saint-Pétersbourg - AZ Alkmaar : 5-0



Groupe E :

AS Roma - Astra Giurgiu : 4-0

Austria Vienne - Viktoria Plzen : 0-0



Groupe F :

Athletic Bilbao - Rapid Vienne : 1-0

Racing Genk - Sassuolo : 3-1



Groupe G :

Ajax Amsterdam - Standard Liège : 1-0

Celta Vigo - Panathinaïkos : 2-0



Groupe H :

Chaktior Donetsk - Sporting Braga : 2-0

La Gantoise - Konyaspor : 2-0



Groupe I :

Schalke 04 - Salzbourg : 3-1

Krasnodar - Nice : 5-2



Groupe J :

Fiorentina - Qarabag : 5-1

Slovan Liberec - PAOK Salonique : 1-2



Groupe K :

Sparta Prague - Inter Milan : 3-1

Hapoel Beer-Sheva - Southampton : 0-0



Groupe L :

Steaua Bucarest - Villareal : 1-1

FC Zurich - Ankararspor : 2-1