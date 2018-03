publié le 28/09/2016 à 22:34

Ce fut laborieux, mais l'essentiel a été assuré. D'abord mené au score contre toute attente, le Paris Saint-Germain a fini par s'imposer sur la pelouse bulgare du Ludogorets Razgrad (1-3), mercredi 28 septembre pour le compte de la deuxième journée de Ligue des champions. Grâce aux buts de Blaise Matuidi (41e) et Edinson Cavani (56e, 60e) qui ont répondu à l'ouverture du score signée Natanael (16e), le PSG signe sa première victoire après son nul concédé contre Arsenal. Avec quatre points et au bénéfice d'une meilleure différence de buts particulière, le club de la capitale prend également la tête du groupe A devant les Londoniens, vainqueurs contre le FC Bâle (2-0).



Cinq jours après la déroute à Toulouse, le PSG devait absolument repartir de Bulgarie avec un résultat positif sous risque de plonger dans son traditionnelle crise automnale. Pourtant, les premières minutes de la rencontre laissent penser à un nouveau camouflet. Incapable de dominer son sujet, très vulnérable à la moindre contre-attaque, Paris craque dès la 16e minute sur un coup franc aux vingt mètres signé Natanael. Le but, concédé après une faute de Motta, aurait sans doute pu être évité si le mur parisien ne s'était pas complètement décomposé au moment de la frappe.

Areola sauve les meubles

Sonnés, les hommes d'Unai Emery tardent à réagir face à un adversaire bien regroupé en défense et qui s'évitent même un penalty pour une bousculade sur Cavani (38e). Les Parisiens doivent finalement s'en remettre à un réveil de Verratti qui lance Matuidi dans la surface, lequel égalise d'un tir bien croisé (41e).

Au retour des vestiaires, le PSG conserve le ballon mais peine à trouver des décalages. Le match bascule finalement à la 55e, sur un coup franc botté par Di Maria et parfaitement dévié de la tête par Cavani (1-2). L'Uruguayen peut sourire : il n'avait pas marqué à l'extérieur lors d'un match de C1 depuis octobre 2014. Toujours très fragile, Paris concède dans la foulée un penalty après une mauvaise relance d'Aurier et une bête faute de Motta. Les deux principaux responsables de la défaite à Toulouse ont néanmoins pu souffler en voyant Areola stopper la tentative mal exécutée de Moti (58e). L'ascenseur émotionnel se prolonge même jusqu'à la 60e pour le doublé de Cavani, bien placé pour reprendre instantanément un centre de Lucas (1-3). L'addition aurait finalement être bien plus lourde pour Ludogorets, si Matuidi était parvenu à doubler son compteur personnel (67e).

1994 - @PSG_inside a gagné à l’extérieur en LdC après avoir encaissé le 1er but pour la 1ère fois depuis 28/09/1994 v Spartak Moscou. Mental — OptaJean (@OptaJean) 28 septembre 2016

Ligue des champions - 2e journée : résultats et classements

Mardi 27 septembre :



Groupe E :

AS Monaco - Bayer Leverkusen : 1-1

CSKA Moscou - Tottenham : 0-1





Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Monaco 4 2 1 1 0 3 2 1

2. Tottenham 3 2 1 0 1 2 2 0

3. Leverkusen 2 2 0 2 0 3 3 0

4. CSKA Moscou 1 2 0 1 1 2 3 -1

Groupe F :

Borussia Dortmund - Real Madrid : 2-2

Sporting Portugal - Legia Varsovie : 2-0





Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Dortmund 4 2 1 1 0 8 2 6

2. Real Madrid 4 2 1 1 0 4 3 1

3. Sporting Portugal 3 2 1 0 1 3 2 1

4. KP Legia Varsovie 0 2 0 0 2 0 8 -8

Groupe G :

FC Copenhague - FC Bruges : 4-0

Leicester - FC Porto : 1-0





Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Leicester City 6 2 2 0 0 4 0 4

2. FC Copenhague 4 2 1 1 0 5 1 4

3. FC Porto 1 2 0 1 1 1 2 -1

4. FC Bruges 0 2 0 0 2 0 7 -7

Groupe H :

FC Séville - Lyon : 1-0

Dinamo Zagreb - Juventus Turin : 0-4





Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Juventus 4 2 1 1 0 4 0 4

2. FC Séville 4 2 1 1 0 1 0 1

3. Lyon 3 2 1 0 1 3 1 2

4. Dinamo Zagreb 0 2 0 0 2 0 7 -7

Mercredi 28 septembre :



Groupe A :

Ludogorets - PSG : 1-3

Arsenal - FC Bâle : 2-0





Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. PSG 4 2 1 1 0 4 2 2

2. Arsenal 4 2 1 1 0 3 1 2

3. Ludogorets Razgrad 1 2 0 1 1 2 4 -2

4. Bâle 1 2 0 1 1 1 3 -2

Groupe B :

Besiktas - Dynamo Kiev : 1-1

Naples - Benfica : 4-2





Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Naples 6 2 2 0 0 6 3 3

2. Besiktas 2 2 0 2 0 2 2 0

3. Dynamo Kiev 1 2 0 1 1 2 3 -1

4. Benfica 1 2 0 1 1 3 5 -2

Groupe C :

Mönchengladbach - FC Barcelone : 1-2

Celtic - Manchester City : 3-3





Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. FC Barcelone 6 2 2 0 0 9 1 8

2. Manchester City 4 2 1 1 0 7 3 4

3. Celtic 1 2 0 1 1 3 10 -7

4. Mönchengladbach 0 2 0 0 2 1 6 -5

Groupe D :

Atlético de Madrid - Bayern Munich : 1-0

FC Rostov - PSV Eindhoven : 2-2





Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Atletico Madrid 6 2 2 0 0 2 0 2

2. Bayern Munich 3 2 1 0 1 5 1 4

3. PSV Eindhoven 1 2 0 1 1 2 3 -1

4. Rostov 1 2 0 1 1 2 7 -5