Grand animateur des dernières heures du mercato estival, en tête de la Ligue 1 après 7 journées avec quatre points de plus que le PSG (4e), l'OGC Nice nage dans le bonheur. Le pari Mario Balotelli, star italienne de 26 ans à la recherche de son football ces deux dernières années est pour l'instant une franche réussite, de même que l'intégration du Marocain Younès Belhanda et du Brésilien Dante. Cinq ans après avoir racheté le club azuréen, Jean-Pierre Rivère ne fanfaronne pas. Mais savoure.



"On avait l'ambition de faire grandir et progresser ce club, explique-t-il. On s'était donné plusieurs années pour ça, avec des étapes à respecter. Pour l'instant on a beaucoup de chance puisqu'on est en ordre de marche. Alors pas par rapport à la 1re place, je vous rassure, mais on avait l'objectif, effectivement, de remonter ce club. Ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail, c'est un travail collectif".



La saison passée, Nice avait déjà retrouvé la lumière (5e du championnat), en grande partie grâce à un autre pari réussi, celui de relancer Hatem Ben Arfa. "On verra ce qui se passe avec Mario Balotelli, mais c'est vrai que quand on a peu de moyens il faut savoir essayer de trouver des solutions différentes, souligne l'homme d'affaires (immobilier) de 59 ans. On a surtout un très bon groupe, un très bon collectif, une équipe très très jeune".

Selon le natif de Condom, dans le Gers, c'est parce que Nice "est un club très familial", avec "un encadrement qui permet à des joueurs de s'épanouir", que Ben Arfa et Balotelli ont été séduits, alors que ces "joueurs assez exceptionnels en difficulté" étaient "assez peu abordable sur le plan financier et sportif". Loin de la côte d'Azur, le premier vit des heures délicates au PSG. Jean-Pierre Rivère songe-t-il à le faire revenir ? "C'est la rumeur qui court à Nice (...) On serait très heureux qu'Hatem nous rejoigne, mais je ne vois pas Paris nous le céder gratuitement et on n'a pas les moyens financiers aujourd'hui de le faire revenir chez nous", assure-t-il.