publié le 29/09/2016 à 12:45

Un nouvel appelé, Aymeric Laporte, un revenant, Bacary Sagna, et un avant-centre bel et bien blessé, Olivier Giroud : voici les principaux enseignements de la liste dévoilée jeudi 29 septembre par Didier Deschamps. Par rapport aux derniers matches en Italie et en Biélorussie, les blessés Yohan Cabaye, Kingsley Coman, Hugo Lloris et Nabil Fekir sont également de retour de même qu'Eliaquim Mangala.



Ce dernier est l'un des deux défenseurs appelés pour pallier aux forfaits de Samuel Umtiti et Adil Rami. L'autre est donc Aymeric Laporte, 22 ans, joueur de l'Athletic Bilbao jamais passé par la Ligue 1. L'Agenais avait exprimé ces derniers mois sa frustration de ne pas être retenu en bleu et n'avait pas caché la possibilité d'opter pour la nationalité et la sélection espagnoles. "Je ne prends pas Aymeric pour ne pas qu'il choisisse une autre équipe nationale, a assuré Deschamps. C'est quelqu'un qu'on suit, qu'on a suivi, son heure est arrivée et il sera avec nous pour ce stage-là".

Areola promu à la place de Costil

En défense toujours, sur le côté droit, Bacary Sagna, 33 ans, retrouve sa place dans le groupe au détriment de Sébastien Corchia et rejoint Djibril Sidibé. Il n'y a pas de changement à gauche, Layvin Kurzawa et Lucas Digne étant reconduits, Patrice Évra laissé de côté. Pour occuper le rôle de 3e gardien, la hiérarchie est bouleversée par rapport à l'Euro avec la promotion d'Alphonse Areola en remplacement de Benoît Costil.

En attaque, Olivier Giroud, touché à un orteil, est donc forfait. Pour épauler Antoine Griezmann, Didier Deschamps aura le choix entre Kingsley Coman, Nabil Fekir, Kevin Gameiro, André-Pierre Gignac et Anthony Martial. Ousmane Dembélé est laissé à la disposition des espoirs. Au milieu, un quasi statu quo prévaut. Yohan Cabaye revient aux côtés des habituels N'Golo Kanté, Blaise Matuidi, Paul Pogba, Moussa Sissoko et Dimitri Payet.



Les 23 joueurs retenus pour France - Bulgarie et Pays-Bas - France :

Gardiens : Alphonse Areola (PSG), Hugo Lloris (Tottehnam), Steve Mandanda (Crystal Palace)



Défenseurs : Lucas Digne (Barcelone), Laurent Koscielny (Arsenal), Layvin Kurzawa (PSG), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eliaquim Mangal (FC Valence), Bacary Sagna (Manchester City), Djibril Sidibé (Monaco), Raphaël Varane (Real Madrid)



Milieux : Yohan Cabaye (Crystal Palace), N'Golo Kanté (Chelsea), Geoffrey Kondogbia (Inter Milan), Blaise Matuidi (PSG), Dimitri Payet (West Ham), Paul Pogba (Manchester United), Moussa Sissoko (Newcastle)



Attaquants : Kingsley Coman (Bayern Munich), Nabil Fekir (Lyon), Kevin Gameiro (Atletico de Madrid), André-Pierre Gignac (Tigres de Monterrey), Antoine Griezmann (Atletico de Madrid), Anthony Martial (Manchester United)



Le calendrier de l'équipe de France :

7 octobre 2016 : France - Bulgarie (qualifications Mondial 2018)

10 octobre 2016 : Pays-Bas - France (qualifications Mondial 2018)

11 novembre 2016 : France - Suède (qualifications Mondial 2018)

15 novembre : France - Côte d'Ivoire (match amical)

25 mars 2017 : Luxembourg - France (qualifications Mondial 2018)

9 juin 2017 : Suède - France (qualifications Mondial 2018)

13 juin 2017 : France - Angleterre (match amical)

31 août 2017 : France - Pays-Bas (qualifications Mondial 2018)

3 septembre 2017 : France - Luxembourg (qualifications Mondial 2018)

7 octobre 2017 : Bulgarie - France (qualifications Mondial 2018)

10 octobre 2017 : France - Biélorussie (qualifications Mondial 2018)