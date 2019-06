VIDÉO - France-Bolivie : "Ça fait plaisir", avoue Thomas Lemar

publié le 04/06/2019 à 12:32

Thomas Lemar ne s’en cache pas, il a passé une très belle soirée face à la Bolivie avec un but et une passe décisive pour Antoine Griezmann. "Ça fait plaisir de retrouver du temps de jeu, des automatismes avec mes coéquipiers. Marquer en équipe nationale c’est formidable. Oui, j’avais à cœur de faire une très bonne performance pour montrer que je suis toujours présent", avoue le joueur de 23 ans, sourire aux lèvres.



Arrivé à l’automne 2016 au sein des Bleus à 21 ans, Thomas Lemar avait alors rapidement conquis sa place dans le 11 de départ. Ses débuts avec le maillot bleu ont été excellents à l'image de ce France-Pays-Bas lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde. Ce soir-là, l’ancien monégasque est titulaire et inscrit un doublé dont une superbe reprise de demi-volée. C’était le 31 août 2017. Il y a presque deux ans.

Depuis, son temps de jeu s’est raréfié. Thomas Lemar fait d’ailleurs partie des Champions du monde qui ont passé une bonne partie de leur temps sur le banc en Russie. "Je ne pense pas que j’étais installé. En équipe de France, il faut toujours prouver à chaque match", reconnait-il.

Autre difficulté à surmonter : la concurrence. Difficile de rivaliser avec l’infatigable Blaise Matuidi, le titulaire à son poste dans le couloir gauche. Avec ce match amical, le Madrilène avait donc à cœur de prouver que l'équipe de France peut et pourra toujours compter sur lui. "Je peux apporter autre chose, que je démarre ou pas. J'aime beaucoup cette équipe. Je serai toujours au service du collectif à donner mon maximum. Je ferais toujours tout pour mes coéquipiers".



Une déclaration d’amour qui s'est traduite par une nouvelle très bonne performance sur le terrain. Reste à savoir si cela suffira à convaincre Didier Deschamps de le titulariser à nouveau samedi 8 juin lors du choc face à la Turquie dans le cadre des éliminatoires à l’Euro 2020.