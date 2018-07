publié le 15/07/2018 à 20:19

En finale, tout ne se passe pas comme prévu. Après l'envahissement de terrain par un homme lors de la finale de l'Euro 2016, c'est France-Croatie qui a été interrompu par l'arrivée de quatre streakers sur le terrain, dimanche 15 juillet.



À la 51e minute, plusieurs individus portant des uniformes de forces de l'ordre sont entrés sur la pelouse alors que la France menait au score. Rapidement maîtrisés par la sécurité et un joueur croate, les streakers ont quitté la pelouse et le jeu a pu reprendre (et se terminer par la victoire de la France).

Quelques minutes après, les Pussy Riot ont revendiqué l'action sur les réseaux sociaux. Le groupe demande notamment "la libération des prisonniers politiques" en Russie, la liberté de manifester et le pluralisme politique. Olga Kouratchiova, membre des Pussy Riot, a déclaré être l'une des quatre personnes entrées sur la pelouse. Elle dit avoir été placée en détention par la police.