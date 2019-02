publié le 16/02/2019 à 07:23

Il s'agit de la première apparition de Thierry Henry, depuis son limogeage du banc de l'AS Monaco. Ce vendredi, l'ancien entraîneur monégasque est apparu dans une vidéo postée par Patrice Evra sur Instagram. Très fantasque sur ce réseau social, c'est cette fois-ci pour la bonne cause, que l'ancien défenseur de Manchester United s'est allié à Thierry Henry.



Les deux anciens joueurs de l'équipe de France de football, ont rempli des colis avec des boîtes de conserves, destinées aux sans-abris. Une initiative survenue à l'occasion des NBA All-Star Game 2019, qui se déroule en ce moment à Charlotte aux États-Unis.

Les deux anciens footballeurs se sont joints à l'association NBA Cares, fondée par la ligue de basket-ball américaine. Elle vient en aide aux personnes dans le besoin, et intervient dans des questions d'ordre sociales, telles que l’éducation, le développement des jeunes et de la famille, la santé et le bien-être.