publié le 07/07/2018 à 18:48

La jeune équipe de la vieille Angleterre a enfin ramené le pays qui a inventé le football en demi-finale de Coupe du Monde, 28 ans après, en dominant logiquement la Suède (2-0), samedi à Samara. Deux coups de tête de Harry Maguire (30e, sur corner) et Del Alli (59e, dans le jeu) ont envoyé les Three Lions dans le dernier carré, pour défier la Russie ou la Croatie. Mais ces buts récompensent la volonté de jouer travaillée par Gareth Southgate, et punissent l'austérité suédoise.



Les Vikings étaient parvenus jusqu'au territoire des quarts de finale grâce à leur forteresse flottante, mais ils ont cette fois mal défendu contre les Anglais. Leur parcours reste digne, après 12 ans d'absence en Coupe du monde. Ils ont éliminé les Pays-Bas et l'Italie en qualifications, puis l'Allemagne en phase de poules et la Suisse en 8e (1-0). Mais ils ont raté l'occasion d'entrer pour la cinquième fois dans le dernier carré, après 1938, 1950, 1958 (finalistes) et 1994.

[¿¿ VIDEO BUT] ¿ #SWEENG

¿ Dele Alli s’offre son premier but dans cette #CM2018 !

¿ Une tête dévastatrice sur un centre millimétré de Lingard !



Suivez 100% des matchs de la Coupe du Monde de la FIFA seulement sur beIN SPORTShttps://t.co/HiGnoeZI43 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 7 juillet 2018