VIDÉO - Antoine Griezmann : un souci avec les penaltys

Le public du stade Vicente-Calderon ne lui en a pas voulu, lui offrant au contraire une ovation consolatrice. Ses partenaires non plus, fier de la convaincante victoire (1-0) face au Bayern Munich. Et son entraîneur lui a réaffirmé sa confiance, assurant que le Français continuera de les frapper. Antoine Griezmann a raté son troisième penalty dans le jeu sur les cinq qu'il a frappé depuis son arrivée à l'Atlético de Madrid, mercredi 28 septembre (84e minute), alors que son équipe avait déjà ouvert le score grâce à Yannick Carrasco (35e).



Les images ne sont pas sans rappeler celles du 28 mai dernier. Le Real Madrid mène 1-0 en finale de la Ligue des champions depuis la 15e minute (Sergio Ramos). Deux minutes après le retour des vestiaires, Fernando Torres s'écroule dans la surface à la suite d'un contact avec Pepe. Monsieur Clattenburg désigne le petit point blanc. Griezmann s'élance, frappe du gauche et bute sur la barre transversale de Keylor Navas. L'Atlético égalisera tout de même par Carrasco (79e), mais s'inclinera aux tirs au but (5-3), le Français réussissant cette nouvelle tentative, en vain.



> Antoine Griezmann rate son penalty en finale de Ligue des champions

Face à Manuel Neuer, la dernière tentative du Mâconnais de 25 ans avait en revanche été une réussite. C'était en demi-finale de l'Euro, le 7 juillet. "Grizou" optait alors pour une frappe à contre-pied juste avant la pause. 28 minutes plus tard, il doublait la mise, propulsant les Bleus en finale... pour une nouvelle désillusion face à Cristiano Ronaldo.