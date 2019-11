publié le 14/11/2019 à 18:45

Deux jours avant un match avec la sélection belge, déjà qualifiée pour le prochain Euro, en Russie, Thomas Meunier s'est rendu à l'école des Épinettes dans le 17e arrondissement de Paris pour y donner un cours de soutien scolaire dans le cadre d'une action mené par la fondation PSG Children First. Il s'est ensuite livré au micro de RTL Soir durant près de 10 minutes.



En participant à ce genre de manifestations, le footballeur de 28 ans souhaite d'abord "passer un bon moment" avec les enfants, "leur permettre de s'évader, entre guillemets, pendant un instant, jouer mon rôle de grand frère - si on peut appeler ça comme ça - à fond, répondre à leurs questions, essayer de partager, avoir une belle interaction avec eux".

Et à ceux qui lui disent qu'ils n'ont pas envie d'aller à l'école, il répond "que sans l'école on n'ira nulle part, que l'éducation est la plus importante des choses. Moi-même pour mes parents c'était hors de question que je joue au football sans même avoir un diplôme. C'est la base des bases. Avoir un diplôme n'empêche en rien d'être bon derrière un ballon".

Passionné d'art

Si "le football ça a été toute sa vie et ça le restera jusqu'à son dernier souffle", celui qui évolue au PSG depuis 2016 est également féru d'art, notamment de Picasso. L'occasion de le soumettre à un petit questionnaire sympathique en fin d'interview.