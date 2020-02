"Soir de Ligue 1" du dimanche 23 février 2020

publié le 24/02/2020 à 12:30

Lors de chaque journée de Ligue 1, retrouvez Éric Silvestro et Sylvain Charley le vendredi et le dimanche de 20h à 23h. Au programme, le premier match de la journée et la grande affiche du dimanche soir, de PSG - Marseille à Lyon - Saint-Étienne en passant par Bordeaux - Monaco ou Nantes - Rennes.