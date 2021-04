RTL Foot reçoit Alain Giresse et Michel Montana, le speaker du Parc des Princes

publié le 23/04/2021 à 23:15

Lors de chaque journée du championnat de France de Ligue 1, retrouvez RTL Foot tous les vendredi, samedi et dimanche de 20h à 23h pour trois heures de direct, de débats et d'information. Vendredi 23 avril, l'Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli (6e, 52 points) ouvrait la 34e journée sur la pelouse de Reims (11e, 41 pts).



Durant l'heure précédant le coup d'envoi, Éric Silvestro, entouré de Xavier Domergue, Giovanni Castaldi et Raymond Aabou, recevait Alain Giresse, ancien joueur des Girondins de Bordeaux "triste" par la situation critique du club. Deuxième invité de cette émission, le speaker officiel du Parc des Princes, Michel Montana.