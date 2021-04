RTL Foot : Metz-Lille en intégralité, J-1 avant le Clasico Real-Barça

publié le 09/04/2021 à 23:15

Lors de chaque journée du championnat de France de Ligue 1, retrouvez RTL Foot tous les vendredi, samedi et dimanche de 20h à 23h. Éric Silvestro et Giovani Castaldi vous font vivre la grande affiche de la soirée en compagnie d'invités et des envoyés spéciaux dans les stades pour les commentaires en direct.

Vendredi 9 avril, Metz (9e, 42 points) recevait Lille (1er, 66 pts) en ouverture de la 32e journée. Le Losc avait la possibilité de faire un nouveau pas vers le titre de champion en repoussant provisoirement le PSG à six longueurs à la veille du match des Parisiens (2es, 63 pts) à Strasbourg (13e, 36 pts), coincé entre les deux rendez-vous face au Bayern Munich.

Dans la première heure de l'émission, retrouvez également un focus sur le Clasico Real Madrid-FC Barcelone, programmé samedi 10 avril (21h) pour le compte de la 30e journée du championnat d'Espagne.