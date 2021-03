publié le 27/02/2021 à 23:30

L'affiche de Ligue 1 du samedi soir ayant été avancée à 13h depuis la 26e journée, RTL Foot vous propose trois heures de débats et d'information, samedi 27 février. Retrouvez d'abord le débrief des des deux matches de l'après-midi, Bordeaux-Metz et Dijon-PSG, puis la séquence "RTL Petit Pont" : pour les enfants, qui sont les favoris en Ligue des champions à ce stade de la saison ?

Place ensuite à un focus sur l'affiche Marseille-Lyon à la veille du 117e "Olympico", au Conseil de l’Europe avec Bruno Constant󠁧󠁢, Matthias Valton et Alexis Menuge pour un large tour d'horizon des championnats anglais, espagnol et allemand, et au "défootoir", avec comme invité Fernando Chachalana, cofondateur de AS Foot, un média traitant l'actualité footballistique hebdomadairement sur Twitch.

Enfin, parmi les les débats de RTL foot, la situation à Rennes : Julien Stéphan est-il le principal responsable de la mauvaise passe du Stade Rennais (six défaites de suite en Ligue 1) ?