publié le 31/05/2016 à 07:14

Serge Aurier n'est pas tiré d'affaire. Le footballeur du PSG était toujours en garde à vue, mardi 31 mai au matin, après son altercation avec des policiers survenue lundi matin à la sortie d'une boîte de nuit et qui lui a valu d'être interpellé et emmené au commissariat du VIIIe arrondissement de Paris. Il semble ainsi que l'audition du défenseur du club de la capitale ait été prolongée de 24 heures, comme l'affirme le journal L'Équipe.



Notamment connu pour avoir qualifié de "fiotte" son entraîneur Laurent Blanc via l'application Periscope, Serge Aurier a été interpellé pour avoir insulté et porté un coup de coude à un agent de police, comme le relate une source policière auprès de RTL. Interpellé dans un état alcoolisé, l'international ivoirien a ainsi été placé en garde à vue pour "violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique".

La version présentée par les policiers est toutefois contestée par le footballeur, qui aurait porté plainte pour violences policières contre l'agent de police qui a procédé à son arrestation, selon RMC Sport. Le joueur de 23 ans se serait même rendu à l'hôpital pour faire constater des blessures à une lèvre et au front.