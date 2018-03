publié le 30/05/2016 à 13:52

Serge Aurier a encore fait des siennes. Après ses insultes sur Periscope contre son entraîneur Laurent Blanc, le défenseur du Paris Saint-Germain a été interpellé dans la capitale, lundi 30 mai peu avant 6 heures du matin, pour avoir insulté et frappé un agent de police. L'international ivoirien de 23 ans était alors sous l'emprise de l'alcool.



Tout s'est déroulé dans la rue de Ponthieu, située non loin des Champs-Élysées dans le VIIIe arrondissement de Paris, où des policiers remarquent qu'une Porsche Cayenne immatriculée en Belgique bloque la circulation. À bord du véhicule, Serge Aurier se trouve sur le côté passager. Il est accompagné par un homme à l'avant et deux femmes à l'arrière. Les policiers de la brigade anti-criminalité (BAC) contrôle les occupants du véhicule. S'ils n'ont aucun problème avec les amis du joueur, ils font en revanche face aux refus d'obtempérer du footballeur.

Mon avocat va s'occuper de vous. Vous allez le regretter toute votre vie. Serge Aurier aux policiers Partager la citation





Dans un premier temps, selon une source policière, Serge Aurier descend sa vitre et dit aux policiers : "Quoi ? Vous voulez quoi ? C'est bon, laissez-nous". Invité à descendre du véhicule et à montrer ses mains qu'il mettait dans ses poches, le joueur refuse et hausse le ton. "Ne me parlez pas, ne me touchez pas. Vous êtes qui pour me contrôler ? Je ne descendrai pas", lance-t-il avant d'asséner un coup de coude dans le thorax d'un des policiers.

Les policiers présents sur place font alors appel à des renforts. Mais cela n'arrête pas les invectives de Serge Aurier. "Vous ne savez pas qui je suis. Vous osez me manquer de respect, vous êtes fous. Mon avocat va s'occuper de vous. Vous trois, j'ai bien dit vous trois, vous allez le regretter toute votre vie. C'est fini pour vous", lance-t-il aux policiers.



Le défenseur finit par être menotté, sans incident, et emmené au commissariat du VIIIe arrondissement. Il y a été placé en garde à vue pour rébellion, menaces et violences volontaires sur une personne dépositaire de l'autorité publique.