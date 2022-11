Kheira Hamraoui : retour imminent en équipe de France ?

Kheira Hamraoui sera nul doute devant son poste de télévision ce jeudi 3 novembre midi lorsque la sélectionneuse de l'équipe de France féminine de football Corinne Diacre annoncera la liste pour l'amical Norvège - France. Après des mois loin des terrains et près d'un an après l'agression dont elle a été victime, Kheira Hamraoui a retrouvé la compétition avec le Paris SG et rêve de porter à nouveau le maillot de l'équipe de France.

"Je veux rejouer, rejouer des matches, retourner en équipe de France", avait annoncé, dès septembre, la joueuse du PSG sur BFM TV, à l'aube de son retour à l'entraînement collectif. Ses derniers pas chez les Bleues remontent au mois de février 2022. A l'époque, la joueuse au 39 sélections avait repris la compétition avec Paris et l'enquête sur son agression de novembre 2021 suit son cours.

Avec ce temps de jeu retrouvé au PSG, la question risque donc de se poser à nouveau, d'autant plus que les Bleues restent sur d'inquiétantes défaites en Allemagne (2-1) et en Suède (3-0), lors des matches amicaux d'octobre, et que le profil de la milieu au grand gabarit peut apporter quelque chose sur la route du Mondial-2023. "Elle a été la victime dans l'histoire", avait rappelé Grace Geyoro, sa partenaire du PSG, début octobre. "Kheira est passée par des moments très difficiles". Bientôt la fin du calvaire ?

