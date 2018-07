et Philippe Sanfourche

publié le 27/10/2017 à 12:02

C'est peut-être un mal pour un bien. Exclu contre l'Olympique de Marseille, Neymar est suspendu pour la réception de Nice, ce vendredi 27 octobre (20h45), en ouverture de la 11e journée de Ligue 1. Son absence permettra à l'une des stars du banc de touche, probablement Angel Di Maria, de retrouver une place de titulaire. Le Brésilien pourra, lui, enfin souffler, penser à autre chose qu'au football, et pourquoi pas faire le point sur les quelques 100 jours un peu fous qu'il vient de vivre.



Depuis son arrivée dans la capitale française début août en provenance du FC Barcelone, l'attaquant de 25 ans ne s'est quasiment pas accordé une minute de temps libre, pas une journée "off", sans sortie, restaurant, boite de nuit. Neymar profite à fond de sa nouvelle vie parisienne, toujours accompagné de sa "bande", accompagné de ses "toiss", ses amis d'enfance de l'époque où il jouait à Santos, son club formateur.

Exclusion, geste d'humeur, critique des séances vidéos...

Radieux et euphorique à la ville, le joueur le plus cher de l'histoire se montre en revanche un peu plus chafouin côté terrain. Son carton rouge à Marseille est intervenu deux jours après un autre geste d'humeur, à l'entrainement celui-là, envers son coach Unai Emery, qui voulait qu'il rentre aux soins alors que lui préférait rester taquiner le ballon.

Peu à peu, le caractère du Brésilien s'affiche au grand jour. Très expansif, un peu frondeur, Neymar aurait également affiché auprès de certains de ses coéquipiers son ras-le-bol des séances vidéos imposées par Emery, rapporte UOL, un média brésilien. Après des débuts idylliques, le PSG apprend désormais à vivre au quotidien avec sa nouvelle diva.