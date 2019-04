et AFP

publié le 03/04/2019 à 02:04

Il est de retour. Neymar reprendra l'entraînement ce mercredi 3 avril. La "blessure de Neymar évolue positivement à ce jour" et "comme prévu, le joueur reprendra mercredi l'entraînement pour les tests terrains", a en effet indiqué ce mardi le PSG sur son compte Twitter. Un "bilan médical et radiologique complet sera réalisé par les spécialistes du club dans 15 jours", a également ajouté seulement le club.



Blessé contre Strasbourg le 23 janvier en Coupe de France, Neymar a suivi un traitement conservatif qui lui a évité un deuxième passage sur la table d'opération en un an, pour le même os du pied droit. Le PSG avait expliqué fin janvier qu'il espérait revoir son N.10 dans un "délai de dix semaines", soit début avril. Un objectif donc atteint puisque le Brésilien fera son retour sur les pelouses d'entraînement du PSG dès ce mercredi.

Objectif : être apte à jouer la finale de Coupe de France

L'objectif du Brésilien sera peut-être d'être apte à jouer la finale de la Coupe de France le 27 avril, si le PSG se qualifie face à Nantes mercredi en demi-finale. Finir la saison avec le PSG permettrait à "Ney" d'être dans le rythme avant de rejoindre la Seleçao pour disputer la Copa America au Brésil (14 juin-7 juillet).

Dans l'immédiat, face à Nantes ce mercredi 3 avril en demi-finale de Coupe de France, outre "Ney", le PSG devra encore se passer d'Edinson Cavani, Thomas Meunier et Angel Di Maria, eux aussi convalescents et "pas disponibles" a indiqué mardi leur entraîneur Thomas Tuchel. "Peut-être que Julian Draxler et Dani Alves peuvent jouer" contre Nantes a ajouté le technicien allemand lors de son point sur l'infirmerie.