PSG-Monaco : le onze-type des joueurs qui ont porté les deux maillots

publié le 28/01/2017 à 09:00

La 22e journée de Ligue 1 oppose deux des meilleures équipes du football français. Paris a remporté six championnats de France, dix coupes de France, six coupes de la Ligue, six Trophées des Champions et une Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe. Pourtant Il n'est que le 14e club au classement du total des saisons de Ligue 1. Monaco a glané lui sept championnats, cinq coupes de France, cinq Trophées des Champions et une Coupe de la Ligue. L'ASM est l'un des plus vieux pensionnaires de Ligue 1 (97 ans).



Ces deux clubs ont fait l'histoire du football français et qui ont vu plusieurs joueurs porter les deux maillots. Nous avons sélectionné onze pour composer une équipe non exhaustive. Ces noms ont marqué les esprits des deux communautés de supporters. Parmi eux, on retrouve un champion du monde, un Brésilien et un Ballon d'Or notamment.

Au-delà de ces onze "titulaires", plusieurs autres joueurs ont joué pour le club de la Capitale et celui du Rocher : Fabrice Poullain, Edouard Cissé, Ali Benarbia, Alain Couriol, Marcelo Gallardo, Franck Gava, Bernard Guignedoux, Alex Nyarko, Jacky Rémond, Jérôme Rothen, Jérémy Ménez, Christian Perez, Amara Simba, Jean-Pierre Dogliani, Mickaël Madar, Omar Da Fonseca et Louis Floch.