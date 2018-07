publié le 22/07/2018 à 10:40

Porter le numéro 29, ça ne fait pas vraiment star mondiale. Et il semble que Kylian Mbappé l'ait bien compris. Les légendes du football portent plutôt le 10, le 9 ou le 7. Voire le 14 pour Johan Cruyff. Le nouveau joyau du football mondial va donc, dès la reprise avec le PSG, opter pour un chiffre plus classique. Encore faut-il qu'il soit disponible.



Comme le révèle RMC Sport, Kylian Mbappé portera une vareuse floquée d'un numéro compris entre 2 et 11. Mais tous ne sont pas disponibles. En effet, le choix se limite au 4, au 7 et au 8. Pas vraiment les premiers choix présumés par le meilleur espoir de la dernière Coupe du Monde.

Mais un jeu de chaises musicales pourraient intervenir. En effet, Angel Di Maria, qui porte le 11 sous les couleurs du Paris Saint-Germain, évolue avec le 7 en sélection. Ce dernier, laissé libre après le départ de Lucas la saison dernière, pourrait être repris par l'Argentin. Ce qui libérerait le 11 pour Kylian Mbappé.

Le Français, qui porte le 10 en sélection, devra s'asseoir sur cette éventuelle envie au PSG, car c'est Neymar qui endosse le mythique numéro de meneur de jeu. Quant au 9, Cavani l'a solidement accroché sur ses épaules. Réponse dans quelques semaines, afin que les fans puissent faire (re)floquer leurs maillots.