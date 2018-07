PSG : Ibrahimovic, Pastore, Verratti et Sirigu en virée à Las Vegas

publié le 26/04/2016 à 14:43

Le PSG était à la fête après sa victoire en Coupe de la Ligue face à Lille (2-1), samedi 23 avril au stade de France. Pour récompenser ses joueurs, Laurent Blanc avait même accordé deux jours de repos avant la reprise de l'entrainement. Mais certains joueurs parisiens ont cependant profité de cette pause pour s'accorder un aller-retour express à Las Vegas (États-Unis). Sur des clichés publiés par le journal suédois Expressen, on découvre Zlatan Ibrahimovic, Salvatore Sirigu, Javier Pastore et Marco Verratti en tenue estivale à l'hôtel Encore de Las Vegas au Nevada.



Zoumana Camara, ancien joueur du PSG et actuel membre du staff technique de Laurent Blanc, aurait également fait le déplacement avec ses ex-coéquipiers. Si les Parisiens étaient libres de profiter de leur congé comme ils le souhaitaient, les 20 heures de vol aller-retour et le décalage horaire ont retardé la reprise de l'entrainement pour l'ensemble de l'effectif du PSG. La séance initialement prévue mardi après-midi a été annulée par Laurent Blanc révèle L'Équipe, et tout le groupe sera finalement de retour mercredi 27 avril.

What happens in Vegas stays in Vegas! #lmao!! ¿¿¿ Une photo publiée par Zlatan Ibrahimovic fans (@zlatan_z10) le 25 Avril 2016 à 16h49 PDT