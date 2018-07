OM : qui est Zubizarreta, le nouveau directeur sportif ?

publié le 27/10/2016 à 14:35

Officiellement propriétaire de l'Olympique de Marseille depuis lundi 17 octobre, Frank McCourt a frappé un premier grand coup moins de trois jours plus tard avec l'arrivée de Rudi Garcia au poste d'entraîneur en remplacement de Franck Passi. Pour occuper le poste de directeur sportif, l'équipe de l'homme d'affaires américain a d'abord pensé au Portugais Luis Campos, mais ce dernier a finalement préféré le projet du Luxembourgeois Gérard Lopez à Lille.



L'Om a donc jeté son dévolu sur l'Espagnol Andoni Zubizarreta, dont l'arrivée a été officialisée jeudi 27 octobre. S'il ne dit peut-être rien aux plus jeunes amateurs de ballon rond, il fait partie de la légende du football ibérique. Aujourd'hui âgé de 54 ans, l'ancien gardien d'1,95 m a porté les couleurs de la Roja à 126 reprises entre 1985 et 1998. Seulement trois hommes ont fait mieux : Iker Casillas (167), Sergio ramos (140) et Xavi (133). Parallèlement, "Zubi" a gardé les cages du Barça de 1986 à 1994 (410 matches), remportant la Ligue des champions en 1992.

Retraité des terrains depuis 1998, le Basque endosse le costume de directeur sportif pour la première fois en 2001 à l'Athletic Bilbao. En 2010, il prend les rênes du secteur sportif du FC Barcelone, où il devient selon de nombreux spécialistes l'un des meilleurs à son poste. À son crédit, les recrutements de Neymar, Javier Mascherano, Alexis Sanchez, Cesc Fabregas, Luis Suarez, et les prolongations de contrat de Xavi, Andres Iniesta, Lionel Messi.

Expérimenté, Zubizarreta possède par ailleurs une capacité d'encaissement qui lui sera nécessaire s'il est choisi par les dirigeants marseillais, et peut surtout décrocher son téléphone pour aller chercher une vedette mondiale.

Ses réseaux sont immenses. Il connaît les plus grands présidents, les plus gros agents. Enfin, il est libre depuis janvier 2015 et pourrait tout de suite s'atteler à amener un premier grand nom dès le marché hivernal des transferts.