OM-PSG : deux succès/deux ambiances à J-7 du "Clasico"

4-3 pour les Parisiens face à Lille, 3-2 pour les Marseillais sur la pelouse de Toulouse. Une semaine avant de se retrouver pour le 105e "Clasico" de l'histoire, dimanche 26 février (20h45) en clôture de la 25e journée de Ligue 1, le PSG et l'OM se sont imposés dimanche 19 février. Mais le contraste a encore été saisissant entre les deux meilleurs ennemis du championnat de France.

Sous le soleil, au Parc des Princes, Paris est finalement sorti du brouillard grâce aux éclairs de Kylian Mbappé (87e) et Lionel Messi (95e), après avoir été mené 3-2 et frôlé une quatrième défaite d'affilée toutes compétitions confondues. Le club de la capitale, toujours leader avec 5 points d'avance sur Marseille, a aussi perdu Neymar, encore touché à la cheville droite, et affiché les tensions d’un club sur les nerfs, à l’image du directeur sportif Luis Campos, furibond dans la zone technique de son entraîneur Christophe Galtier.

"Luis est un passionné, un compétiteur, assoiffé de victoires, a expliqué le coach après ce succès qui lui donne un peu d'air. Il y a eu de la colère mais pas d'ingérence du tout. Ça dénote quoi ? Ça dénote une grande envie de réussir de manière collective". Le collectif est pourtant plutôt l’apanage de l’OM. Menés dès la 3e minute à Toulouse en soirée, les Phocéens ont serré les dents, ensemble, pendant que Igor Tudor serrait les boulons de ses joueurs à la mi-temps.



On devine aisément qui est le boss à l’OM

Marseille a égalisé à la 52e minute par Chancel Mbemba avant de prendre l'avantage par Cengiz Ünder à la 59e et de faire le break par Nuno Tavares à la 78e (score final 2-3). Et à voir comment les membres de son staff se font secouer par l’énergique coach croate quand ils l’approchent pour le féliciter, on devine aisément qui est le boss à l’OM. À Paris, ce n’est certainement pas l’entraîneur. Après son déplacement au Vélodrome, le PSG recevra Nantes le 4 mars et retrouvera le Bayern à Munich le 8 mars.

