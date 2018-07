publié le 25/02/2018 à 08:31

Deux très beaux matchs de Ligue 1 se préparent ce dimanche 25 février au soir. Saint-Étienne se déplace au Parc OL pour un match à 17 heures, Marseille visite le Parc des Princes pour affronter Paris à 21 heures. Si les deux rencontres promettent aux supporters de vibrer, les supporters de l'OM sont persona non grata à Paris, et les Stéphanois ne seront pas plus tolérés à Lyon, car les préfets ont pris des arrêtés anti-holliganisme.



"Dans ces deux matchs, on a été confronté sur les matchs aller à un certain nombre de problèmes, à des violences, et c'est sur cette base-là, sur la base aussi de supporters qui peuvent être violents sur ces matchs retour, qu'il a été décidé par le ministère de l'Intérieur d'interdire le déplacement des Marseillais à Paris aujourd'hui et le déplacement des Stéphanois à Lyon", explique Antoine Mordac, responsable de la lutte anti-hooligan au ministère de l'Intérieur.

"Dans l'absolu il serait souhaitable que les supporters visiteurs puissent se déplacer librement. Malheureusement, sur des affiches très particulières on est obligé de prendre des mesures de fermeté", justifie Antoine Mordac. "On se base sur des faits objectifs qui nous amènent à prendre des mesures de sécurité pour que le match puisse se dérouler dans de bonnes conditions, et pour la sécurité aussi des autres spectateurs", poursuit-il.

Une loi en cours d'application

Au cours de cette saison de football, "une dizaine de matchs" déjà ont fait l'objet d'une interdiction totale de déplacement de supporters. Une loi, passée le 10 mai 2016, est en train de se mettre en place, qui appelle à développer le dialogue avec les supporters. "On souhaite que les groupes de supporters puissent avoir voix au chapitre de manière à être responsabilisés dans le cadre de leurs déplacements", explique Antoine Mordac.



"On est en train de développer la concertation, l'anticipation des matchs à risques. C'est aux clubs aussi d'assumer une sécurité peut-être plus forte dans les stades, poursuit le responsable de la lutte anti-hooligan place Beauvau. Lorsque chaque acteur aura pris ses responsabilités, j'ose espérer que les déplacements seront plus nombreux, mieux encadrés et plus faciles à organiser, avec des groupes de supporters qui acceptent aussi de tenir leurs engagements."