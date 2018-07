publié le 10/07/2018 à 09:55

"On est en finale !": les supporteurs de l'équipe de France ont laissé éclater leur joie hier soir à Paris, inondant dans la foulée les Champs-Elysées, après la victoire des Bleus face aux Belges (1-0) en demi-finale de la Coupe du monde de football à Saint-Pétersbourg.





Deux heures après la fin du match qualifiant les Français en finale, les Champs-Elysées fermés à la circulation en début de soirée, ont été pris d'assaut par plusieurs centaines de milliers de personnes.



Les images de cette foule compacte, rassemblée sur la plus célèbre avenue du Monde et chantant la Marseillaise, rappelle la communion de 1998, qui a vu les Bleus de Zidane gagner la Coupe du Monde, sacre déjà célébré sur les Champs.



Après la victoire des Bleus, un concert de klaxons a retenti dans les rues de la capitale, en échos aux "On est en finale" venus des terrasses des bars parisiens.

Les gens sautent dans tous les sens, se prenant dans les bras, et les couples s'embrassent debout sur les tables de cafés.

Dans le métro sur la ligne 1 en direction des Champs-Élysées, le wagon vibre sous les sauts des supporteurs aux cris de "Qui ne saute pas n'est pas Français".



Peu après minuit, les Champs-Elysées ont été évacués progressivement par les forces de l'ordre.



Des rassemblements ont également eu lieu sur les places de la République et de la Bastille, à Paris, mais aussi dans de nombreuses villes à travers tout le pays, notamment sur le Vieux-Port à Marseille, à Montpellier, Strasbourg, Rennes et Nice, où un mouvement de foule a fait une trentaine de blessés légers.





Mondial : revivez-vous l'euphorie de 1998 ? RTL vous invite à répondre à la question du jour.

Mondial : revivez-vous l'euphorie de 1998 ? Oui

Non

Ne se prononce pas