Mondial : la France va-t-elle être championne du monde ?

publié le 13/07/2018 à 09:59

Une étoile sur le maillot et une autre dans les yeux. La finale de la Coupe du monde, dimanche (17h00) à Moscou, contre la Croatie, approche à grands pas.



Et deux ans après celle de l'Euro-2016, perdue, les Bleus veulent cette fois soulever le trophée.

"On n'est pas arrivé si loin pour lâcher. Je connais le goût de la défaite en finale, c'est vraiment pas bon, très amer... On ne va pas l'aborder comme à l'Euro, on veut vraiment finir bien, avec le sourire", a lancé Paul Pogba, nouveau patron de l'équipe de France.



Le milieu de Manchester United veut croire que les leçons de la finale du Championnat d'Europe perdue face au Portugal (1-0 a.p.) ont été retenues.



"On pensait que c'était déjà fait, la mentalité n'était pas pareille, a confié Paul Pogba. Franchement, quand on a gagné contre l'Allemagne (2-0 en demi-finale), on pensait que c'était ça la finale. Contre les Portugais, avec leur parcours, on s'est dit que c'était gagné d'avance, c'était ça notre erreur. Maintenant, ce n'est pas pareil, on est tous conscients, concentrés".



"Le statut de favori? On n'y pense pas, assure Paul Pogba. Les Croates n'ont rien lâché contre l'Angleterre, ils perdaient 1-0 et ils sont revenus" pour gagner (2-1) après prolongation.



Et puis Paul Pogba sait que l'équipe à damier est en mission. il y a 20 ans, au Mondial-1998, Lilian Thuram avait éliminé d'un doublé la Croatie (2-1) en demi-finale pour emmener les Bleus au sacre mondial.

Didier Deschamps était capitaine des Bleus il y a 20 ans lors de cette demi-finale. "Il a une étoile, un truc que peu de coaches ont. Il a gagné avec la France, il a été un grand joueur, un capitaine, déjà un leader", se satisfait Paul Pobga.



Si Didier Deschamps remporte à nouveau la Coupe du monde, en tant que coach, il deviendrait le troisième homme à réussir ce genre de doublé après le Brésilien Mario Zagallo et l'Allemand Franz Beckenbauer.





